ஊட்டி அருகே சுற்றித்திரிந்த 'குட்டிப் புலி' மீட்பு; தாயை தேடும் பணி தீவிரம்
புலிக்குட்டியை தேடி தாய் புலி எங்கேனும் சுற்றித்திரிவதை கண்டால் பொதுமக்கள் உடனடியாக வனத்துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
Published : April 28, 2026 at 11:25 AM IST
நீலகிரி: ஊட்டி அருகே சோலாடா கிராமத்தில் சுற்றித் திரிந்த புலிக்குட்டியை வனத்துறையினர் மீட்டனர்; அதனை தாய் புலியுடன் சேர்க்கும் நடவடிக்கையில் வனத்துறையினர் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
நீலகிரி அடர்ந்த வனப்பகுதிகளை உள்ளடக்கிய மாவட்டம் ஆகும். இங்கு கரடி, காட்டெருமை, புலி, யானை உள்ளிட்ட வனவிலங்குகள் வாழ்ந்து வருகின்றன. இந்நிலையில் ஊட்டி, குன்னூர், கூடலூர் பகுதிகளில் கடந்த ஒரு மாத காலமாக வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்து காணப்படுகிறது.
இதன் காரணமாக, வனங்களில் உள்ள புல்வெளிகள், செடி, கொடிகள் காய்ந்த நிலையில் காணப்படுகின்றன. மேலும் நீர்வீழ்ச்சிகள், நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகள், ஆறுகளும் வறண்டு தண்ணீர் இன்றி காணப்படுகிறது. இதனால் வனவிலங்குகள் உணவு மற்றும் தண்ணீருக்காக குடியிருப்பு பகுதிகளை நோக்கி படையெடுத்து வருகின்றன.
இந்நிலையில், ஊட்டி வடக்கு வன சரகத்திற்கு உட்பட்ட சோலாடா கிராமம் அருகே புலிக்குட்டி சுற்றித் திரிவதாக அக்கிராம மக்கள் நீலகிரி வனத்துறைக்கு தகவல் கொடுத்தனர்.
இந்த தகவலின் அடிப்படையில், வனத்துறையினர் அந்த கிராமத்திற்கு சென்று கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர். அங்கு புலிக்குட்டி சுற்றித்திரிவது உறுதி செய்யப்பட்டதையடுத்து, வனப் பணியாளர்கள் மூலம் அது பாதுகாப்பாக மீட்கப்பட்டது.
மருத்துவ பரிசோதனையில், அது பெண் புலிக்குட்டி என்றும், பிறந்து சுமார் 4 முதல் 5 மாதங்கள் வரை இருக்கலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கால்நடை மருத்துவர்களின் முழு கண்காணிப்பில் புலிக் குட்டிக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
புலிக்குட்டியின் தாயை தேடும் பணியில் வனத்துறையினர் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். அதேபோல், குட்டியை மீண்டும் அதன் இயற்கை வாழ்விடத்தில் சேர்ப்பது தொடர்பாகவும் அதிகாரிகள் ஆலோசித்து வருகின்றனர். அதே சமயத்தில், புலிக்குட்டியை தேடி தாய் புலி அங்கு வருவதை கண்டால் பொதுமக்கள் உடனடியாக வனத்துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
மேலும் அடர்ந்த வனப்பகுதியில் புலிக்குட்டியை விடுவதற்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக வனத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்து வருகின்றனர். நீலகிரி மாவட்டத்தில் உணவு மற்றும் தண்ணீர் தேடி வன விலங்குகள் குடியிருப்பு பகுதிக்குள் நுழைவதால் மனித - விலங்கு மோதல்கள் அதிகரித்து வருகின்றன. இதனால் இரு தரப்பிலும் உயிர்ச்சேதங்கள் நிகழ்ந்து வருகின்றன.