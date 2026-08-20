அழுகிய நிலையில் சடலமாக மீட்கப்பட்ட புலி; சத்தியமங்கலத்தில் சோகம்
உடற்கூராய்வு அறிக்கையின் அடிப்படையில் புலியின் வயது, பாலினம் மற்றும் இறப்புக்கான காரணம் தெரியவரும் என தலமலை வனச்சரக அலுவலர் ரவிச்சந்திரன் தெரிவித்தார்.
Published : August 20, 2026 at 9:47 PM IST
ஈரோடு: சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகத்தில் சுமார் 40 நாட்களுக்கு முன்பு உயிரிழந்ததாக கருதப்படும் வயதான புலியின் சடலம், அழுகிய நிலையில் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது.
சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகம், தலமலை வனப்பகுதியானது புலிகளின் புகலிடமாக உள்ளது. அடர்ந்த வனப்பகுதி என்பதால் தலமலை வனத்துறையினர் வழக்கமான ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது புலிகள் நடமாடும் ஒண்ணத்திட்டு, காப்புக்காடு, தூண்டிகரைப்பள்ளம் என்ற இடத்தில் அழுகிய நிலையில் ஒரு புலியின் உடல் கிடப்பது தெரியவந்தது.
கிராமத்திலிருந்து சுமார் 800 மீட்டர் தொலைவில், பருவகால ஓடைக்கு அருகிலுள்ள பள்ளத்தாக்குப் பகுதியில் புலியின் சடலம் கண்டெடுக்கப்பட்டது. சம்பவ இடத்துக்கு சென்ற வனத்துறையினர், புலியின் தோல் மற்றும் உடல் பாகங்களை கைப்பற்றினர்.
கால்நடை மருத்துவர் சதாசிவம் புலியின் உடலை, அதே இடத்தில் உடற்கூராய்வு செய்தார். அப்போது புலியின் எலும்புகள், மண்டையோடு மற்றும் தோல் ஆகியவை கிடைத்துள்ளன. சில உடல் பாகங்கள் சுற்றிலும் சிதறிக் கிடந்ததாகவும், ஒரு நகமும் மீட்கப்பட்டுள்ளதாகவும், தொடர்ந்து தேடுதல் நடைபெற்று வருவதாகவும் வனத்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
புலி இறந்து கிடந்த இடத்தில் இருந்து சுமார் 40 மீட்டர் தொலைவில் மண்டையோடு தனியாகக் கண்டெடுக்கப்பட்டது. கோரைப் பற்கள் வலுக்கட்டாயமாக அகற்றப்பட்டதற்கான அறிகுறிகள் எதுவும் இல்லை என்றும், பற்கள் இருந்த குழிகளில் சேதம் அல்லது உடைப்பு காணப்படவில்லை என்றும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். எனவே, கோரைப் பற்கள் இயற்கையாகவே திரிந்திருக்கலாம் என அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
மேலும் உடற்கூராய்வுக்கு பின் புலியின் உடல், அதே இடத்தில் சமூக ஆர்வலர்கள், வனக்குழுத் தலைவர் மற்றும் புலிகள் காப்பகத்தின் உயர் அதிகாரிகள் முன்னிலையில் எரியூட்டப்பட்டது. புலியின் இறப்பு குறித்து தேசிய புலிகள் காப்பக ஆணையத்துக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகத்தின் துணை இயக்குநர் எஸ். கவுதம் கூறுகையில், முதற்கட்ட ஆய்வில் புலி வேட்டையாடப்பட்டதற்கான எந்தவொரு ஆதாரமும் இதுவரை தென்படவில்லை எனத் தெரிவித்துள்ளார்.