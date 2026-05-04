ETV Bharat / state

துறையூர் தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில்...

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் 2026: துறையூர் தொகுதியில் காங்கிரஸ் சார்பில் லெனின் பிரசாத், அதிமுக சார்பில் சரோஜா, தவெக சார்பில் சிவகுமார், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் கௌசல்யா சுரேஷ் போட்டியிடுகின்றனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 4, 2026 at 12:11 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திருச்சி: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில் துறையூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கவுள்ளது.

திருச்சி மாவட்டத்தில் குறைந்த அளவு வாக்காளர்களை கொண்ட தொகுதியாக துறையூர் சட்டமன்ற தொகுதி உள்ளது. கடந்த 23-ஆம் தேதி நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் மக்கள் ஆர்வமுடன் வாக்குச்சாவடிக்கு வந்து வாக்களித்தனர்.

துறையூர் சட்டமன்ற தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை

ஆண்கள் - 1,01,144

பெண்கள் - 1,07,837

மூன்றாம் பாலினம் - 30

மொத்தம் - 2,09,011

ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்த நிலையில், துறையூர் தொகுதியில் 86.52% வாக்குகள் பதிவானது. இது கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலை விட மிக அதிகமான எண்ணிக்கையாகும். இந்நிலையில், துறையூர் தொகுதியில் இந்த முறை யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகம் எழுந்துள்ளது. அனைத்து சமூக மக்களும் கணிசமாக இருக்கும் இந்த தொகுதியில் திமுக கூட்டணி சார்பில் காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த லெனின் பிரசாத் போட்டியிடுகிறார். அதிமுக சார்பில் சரோஜா, தவெக சார்பில் சிவகுமார், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் கௌசல்யா சுரேஷ் போட்டியிடுகின்றனர்.

துறையூர் தொகுதியை பொறுத்தவரை காங்கிரஸ் மற்றும் அதிமுக இடையே நேரடி போட்டி நிலவி வருகிறது. திமுக கடந்த முறை இங்கு வெற்றி பெற்றிருந்தாலும் இந்த முறை கூட்டணிக்காக தொகுதியை காங்கிரஸ் கட்சியிடம் விட்டுகொடுத்தது. இதில் அந்த தொகுதியை சேர்ந்த திமுக நிர்வாகிகள் அதிருப்தி அடைந்ததாக கூறப்பட்டாலும், கடந்த ஒரு மாதமாக காங்கிரஸ் கட்சியினருடன் இணைந்து தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டனர். அதிமுக வேட்பாளர் சரோஜா தரப்பிலும் தீவிர களப்பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது. இந்த தொகுதியில் மற்ற கட்சிகள் வெறும் பார்வையாளர்களாகவே இருக்கும் நிலையில் காங்கிரஸ், அதிமுக வேட்பாளர்களிடையே கடும் போட்டி நிலவும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

2011-க்கு தொகுதி மறுசீரமைப்புக்கு பிறகு இந்த தொகுதி இதுவரை 3 பொதுத் தேர்தல்களை சந்தித்துள்ளது. இதில் திமுக 2, அதிமுக 1 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளன. இந்த முறை காங்கிரஸ் கட்சியுடன் அதிமுக மோதுவதால் கூடுதல் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. கடந்த 2021 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் இந்த தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட ஸ்டாலின் குமார், அதிமுக வேட்பாளர் ஜெயலெட்சுமியை 22 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தினார்.

TAGGED:

THURAIYUR CONSTITUENCY
TN ELECTION RESULT 2026 LIVE
TAMIL NADU ELECTION RESULTS 2026
துறையூர் தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.