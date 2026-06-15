கும்மிடிப்பூண்டி: 3 வயது குழந்தை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலை - வடமாநில இளைஞர் கைது!
மேல்சிகிச்சைக்காக அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட குழந்தை, அங்கு சிகிச்சை பலனளிக்காமல் பரிதாபமாக உயிரிழந்துள்ளது.
Published : June 15, 2026 at 11:03 AM IST
திருவள்ளூர்: கும்மிடிப்பூண்டி அருகே 3 வயது பெண் குழந்தையை பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாகி முட்புதரில் வீசிச் சென்ற சம்பவம் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
குழந்தையை இந்த கொடூர நிலைக்குத் தள்ளிய ஒரு வடமாநில இளைஞரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர். சிகிச்சைக்காக அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட குழந்தை, அங்கு சிகிச்சை பலனில்லாமல் பரிதாபமாக உயிரிழந்துள்ளது.
குழந்தை பாலியல் வன்கொடுமை
திருவள்ளூர் மாவட்டம் கும்மிடிப்பூண்டி சிப்காட் தொழிற்பேட்டையில் 300-க்கும் மேற்பட்ட தொழிற்சாலைகள் இயங்கி வருகின்றன. இங்குள்ள தொழிற்சாலைகளில் பல்லாயிரக்கணக்கான வடமாநில தொழிலாளர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர்.
சிப்காட் சுற்றுப்பகுதிகளில் பீகார், உத்தரப்பிரதேசம், ஒடிசா, ஜார்க்கண்ட் உள்ளிட்ட பல்வேறு வட மாநிலங்களில் இருந்து குடும்பத்துடன் வந்துவாடகைக்கு வீடு எடுத்து தங்கி வேலை செய்து வருகின்றனர். இந்நிலையில், சிப்காட் பகுதியில் உள்ள வட மாநில தொழிலாளர்கள் குடியிருப்பில் 3 வயது பெண் குழந்தை காணாமல் போனதால் அதிர்ச்சி அடைந்த பெற்றோர் பொதுமக்கள் உதவியுடன் தேடியுள்ளனர்.
அப்போது இயற்கை உபாதை கழிக்க சென்ற பெண்கள் சிலர், முட்புதரில் பச்சிளம் குழந்தை காயங்களுடன் உடல்நலம் குன்றி இருப்பதைக் கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்து, குழந்தையை மீட்டு கும்மிடிப்பூண்டி அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றுள்ளனர்.
இது குறித்து காவல்துறையினருக்கு உடனடியாக தகவல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. கும்மிடிப்பூண்டி அரசு மருத்துவமனைக்கு விரைந்து சென்ற சிப்காட் காவல்துறையினர், மருத்துவர்களிடம் குழந்தையின் நிலை குறித்து கேட்டுள்ளனர்.
அப்போது, குழந்தை அபாய கட்டத்தில் இருப்பதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்ததால், உடனடியாக அவரை சென்னையில் உள்ள அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமைக்கு மாற்ற காவல்துறை நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. இந்நிலையில், மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட குழந்தை, இன்று காலை சிகிச்சை பலனில்லாமல் உயிரிழந்துள்ளது.
பிடிபட்ட வடமாநில பாலியல் குற்றவாளி
மேலும், சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்த காவல்துறை, சிறுமியை இந்த நிலைக்குத் தள்ளியது யார் என்று விசாரணை மேற்கொண்டனர். பொதுமக்கள் அளித்த தகவலின் பேரிலும், கும்மிடிப்பூண்டி காவல்துறையினர் நடத்திய முதற்கட்ட விசாரணையிலும், குழந்தையை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து முட்புதரில் வீசியது ஒரு வடமாநில இளைஞர் என்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
இதனிடையே, சிறுமியை ஒரே அறையில் தங்கியிருந்த வட மாநில இளைஞர்கள் 4 பேர் சேர்ந்து கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்திருப்பதாகவும், அனைவரையும் கைது செய்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கும்மிடிப்பூண்டி சிப்காட் காவல் நிலையத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்தினர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, அவர்களிடம் சமாதானப் பேச்சுவார்த்தை நடத்திய காவல்துறை, பீகாரைச் சேர்ந்த பிபின் மஞ்சி என்ற 19 வயது இளைஞரை கைது செய்துள்ளனர். மேலும், இந்த வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட அனைவரும் கைது செய்யப்பட்டு, இனி இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நடைபெறாமல் பாதுகாப்பு வழங்கப்படும் என காவல்துறையினர் உறுதி அளித்ததைத் தொடர்ந்து, போராட்டம் நடத்திய பொதுமக்கள் கலைந்து சென்றனர்.
சம்பவம் தொடர்பாக தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வரும் கும்மிடிப்பூண்டி காவல்துறை, சிறுமியின் உடற்கூராய்வு அறிக்கை வந்த பின்னரே, வழக்கு தொடர்பான கூடுதல் தகவல்களை தெரிவிக்க முடியும் என்று கூறியுள்ளது.