இரவு ரோந்து பணியில் இருந்த காவலரை தாக்கிய வடமாநில இளைஞர்கள் மூன்று பேர் கைது
அரசு ஊழியரை மதுபோதையில் தாக்கியது, அரசு ஊழியரை பணி செய்யவிடாமல் தடுத்தது போன்ற பிரிவுகளின் கீழ் காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Published : September 4, 2026 at 4:24 PM IST
கரூர்: தென்னிலை அருகே ரோந்து பணியில் ஈடுபட்ட காவலர் மீது தாக்குதல் நடத்திய மூன்று வட மாநில தொழிலாளர்களை கைது செய்து காவல்துறையினர் விசாரித்து வருகின்றனர்.
கரூர் மாவட்டம் தென்னிலை காவல் நிலையத்தில் பணியாற்றி வரும் காவலர் கணேசன், சிறப்பு காவல் உதவி ஆய்வாளர் கந்தசாமி மேற்பார்வையில் அரசு மதுபானக் கடை அருகே நேற்றிரவு (செப்டம்பர் 3) சுமார் 10.30 மணியளவில் ரோந்து மற்றும் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தார்.
அப்போது, அப்பகுதியில் வடமாநிலத்தைச் சேர்ந்த புலம்பெயர்ந்த மூன்று இளைஞர்கள் ஒன்றாக அமர்ந்து, மது அருந்திக் கொண்டிருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனை கண்ட காவலர் கணேசன், அங்கு மது அருந்தியது குறித்து அவர்களிடம் விசாரித்ததாக தெரிகிறது. இதனால் ஆத்திரமடைந்த 3 பேரும் சேர்ந்து, காவலர் கணேசனை கடுமையாக தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது.
பின்னர், அந்த 3 பேரும் அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றுள்ளனர். தாக்குதலில் காயமடைந்த காவலர் கணேசன் அளித்த தகவலின் பேரில், தென்னிலை மற்றும் க.பரமத்தி காவல்துறையினர், காவலர் கணேசனை கரூர் காந்திகிராமம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதித்தனர்.
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மேலும், இரவு ரோந்து பணியில் இருந்த காவலரை தாக்கிவிட்டு தப்பியோடிய 3 வடமாநில இளைஞர்களையும் அடையாளம் கண்டுபிடித்து கைது செய்ய காவல்துறையினர் தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டு வந்தனர். இந்நிலையில், தென்னிலை காவல் ஆய்வாளர் சுகன்யா தலைமையிலான காவல்துறையினர், தென்னிலை அருகாமையில் உள்ள நிறுவனங்களில் திடீர் தேடுதல் மேற்கொண்டனர்.
அப்போது மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணையில், குடக்கில் நாயக் (வயது 27), சகாதேவ் பாரீக் (வயது 26), ரவிந்தீர கட்டய்யா (வயது 22) என்ற மூன்று வட மாநில இளைஞர்களை, தென்னிலை காவல் நிலையத்துக்கு அழைத்து வந்தனர். அவர்களிடம் மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணையில் மது போதையில் காவலர் கணேசனைத் தாக்கியதை அவர்கள் ஒப்புக்கொண்டனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, அரசு ஊழியரை மது போதையில் தாக்கியது, அரசு ஊழியரை பணி செய்யவிடாமல் தடுத்தது, தகாத வார்த்தைகளால் பேசி கொலை மிரட்டல் விடுத்தது உள்ளிட்ட பிரிவுகளில் வழக்குப் பதிவு செய்த காவல்துறையினர் கைது செய்தவர்களிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.