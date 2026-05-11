மது போதையில் இளைஞரை கொலை செய்த சிறுவர்கள் கைது

போதையில் சிறுவர்கள் கொலை செய்த சம்பவம் குறித்து காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 11, 2026 at 6:48 PM IST

சேலம்: மது போதையில் மூன்று சிறுவர்கள் இணைந்து இளைஞரை கத்தியால் குத்தி கொலை செய்த சம்பவம் சேலத்தில் அதிர்ச்சியையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சேலம் மாவட்டம் மணியனூர், மல்லூர் ஆகிய பகுதிகளை சேர்ந்த சிறுவர்கள் மற்றும் வட மாநிலத்தை சேர்ந்த சிறுவர் ஆகிய மூவரும் இணையதள செயலி மூலம் நண்பர்களாக பழகி வந்தனர். இதில் ஒரு மாணவர் 10-ம் வகுப்பிலும், மற்றொரு மாணவர் 9-ம் வகுப்பில் படித்து வருகிறார்கள். மூவரும் ஒன்றாக இணைந்து போதைப்பொருள் பயன்படுத்துவதும், மது அருந்துவது போன்ற ஒழுங்கீன செயலில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளனர்.

இதனிடையே, நேற்று (மே 10) இரவு சிறுவர்கள் மூவரும் மல்லூர் அருகே உள்ள கெஜல் நாயக்கன்பட்டி காட்டுவளவு பகுதியில் மது அருந்தி கொண்டிருந்தனர். அப்போது, சீலநாயக்கன்பட்டி பகுதியை சேர்ந்த கோகுல் (19) என்ற இளைஞர், மது அருந்திய சிறுவர்களிடையே வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார்.

அப்போது சாதி ரீதியாக நான்கு பேருக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. போதை தலைக்கெறிய நிலையில் மூவரும் இணைந்து, கோகுலை கத்தியால் சரமாரியாக குத்தி கொலை செய்தனர். பின்னர் இறந்த கோகுலின் சடலத்தை வைத்து செல்போனில் காணொளியாக பதிவு செய்து ஆரவாரம் செய்துள்ளனர். சத்தம் கேட்டு அக்கம் பக்கத்தினர் அப்பகுதிக்கு நேரில் சென்று பார்த்தனர்.

அங்கு ரத்த வெள்ளத்தில் கோகுல் சடலமாக கிடந்தார். இதனைப் பார்த்து அப்பகுதியில் இருப்பவர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர். ஊர் மக்கள் கூடுவதை பார்த்த மூவரும் அங்கிருந்து தப்பி ஓட முயற்சி செய்துள்ளனர். அவர்களை பொதுமக்கள் பிடித்து, மல்லூர் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனர்.

சிறுவர்களிடம் இருந்து செல்போன் காணொளி கைப்பற்றிய காவல்துறையினர், இந்த சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணையும் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். சிறுவர்களுக்கு ஏற்பட்ட போதைப் பழக்கம் கொலை செய்யும் அளவு கொண்டு சென்றது சேலத்தில் அதிர்ச்சியையும், சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இளம் தலைமுறையினர்கள் மத்தியில் போதைப்பொருள் பழக்கம் என்பது சமீபக் காலமாக பேசு பொருளாகியுள்ள நிலையில், தமிழ்நாட்டில் போதைப் பொருட்கள் தொடர்பான குற்றங்களைத் தடுத்து, கடுமையான நடவடிக்கைகளை எடுக்கும் பொருட்டு 65 போதைப் பொருட்கள் தடுப்புப் படை அமைக்க முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

