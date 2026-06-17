புயல் வேகத்தில் கணக்கு போட்டு அசத்தல்: சாதனை புத்தகத்தில் இடம்பெற்ற திண்டுக்கல் சிறார்கள்
வெறும் 1 நிமிட கால அவகாசத்திற்குள், 50 பிளஸ் வரிசைகள் (50+ Rows) கொண்ட கடினமான கணிதக் கூட்டல், கழித்தல் மற்றும் பெருக்கல் கணக்குகளை மின்னல் வேகத்தில் துல்லியமாக செய்து முடித்து சாதனை படைத்தனர்.
Published : June 17, 2026 at 9:18 PM IST
திண்டுக்கல்: புயல் வேகத்தில் துல்லியமாக கணக்குகளை போட்டு அசத்தி, 3 வயது முதலான குழந்தைகள் 'இந்தியா புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ்' சாதனை புத்தகத்தில் இடம்பிடித்துள்ளனர்.
உலகப் புகழ்பெற்ற 'இந்தியா புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ்' (Indian Book of Records) சாதனைக்கான போட்டி அண்மையில் நடைபெற்றது.
இதில் 3 வயது முதலான பச்சிளம் குழந்தைகள் மற்றும் பள்ளி மாணவர்கள் பங்கேற்றனர். அவர்கள் கணிதப் பாடத்தில் தங்களது வேகத்தையும், துல்லியமான திறமையையும் நிரூபித்துக் காட்டினர்.
குறிப்பாக, வெறும் 1 நிமிட கால அவகாசத்திற்குள், 25 வரிசைகளுக்கும் மேலான, அதாவது 50 பிளஸ் வரிசைகள் (50+ Rows) கொண்ட கடினமான கணிதக் கூட்டல் (Addition), கழித்தல் (Subtraction) மற்றும் பெருக்கல் (Multiplication) கணக்குகளை மின்னல் வேகத்தில் துல்லியமாகச் செய்து முடித்து சாதனை படைத்தனர்.
3 வயது முதலே இதற்கான தீவிரப் பயிற்சிகளை மேற்கொண்டு, இந்த அசாத்திய திறமையை வெளிப்படுத்திய குழந்தைகளை, 'இந்தியா புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ்' நடுவர்கள் அங்கீகரித்து அவர்களின் பெயர்களை சாதனை புத்தகத்தில் இடம்பெற செய்தனர். மேலும், அவர்களுக்கு பாராட்டுச் சான்றிதழ்களையும், பதக்கங்களையும் வழங்கி கௌரவித்தனர்.
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இதுகுறித்து, சாதனை படைத்த குழந்தைகளின் பெற்றோர் கூறுகையில், "எங்கள் குழந்தைகள் 3 வயதிலேயே இந்த அளவிற்கு கடின உழைப்பைச் செலுத்தி, இன்று உலக சாதனைப் புத்தகத்தில் இடம் பிடித்துள்ளது எங்களுக்குப் பேரானந்தத்தை அளிக்கிறது.
இந்தியா புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ்
இந்தியா புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் அமைப்பு எங்களது குழந்தைகளின் தனித்துவமான (Uniqueness) திறமையை உலகிற்கு அடையாளம் காட்டி, இந்த உயரிய அங்கீகாரத்தை வழங்கியதற்கு பழனி மற்றும் ஒட்டன்சத்திரம் பகுதி பெற்றோர்கள் சார்பாக நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்" என நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தனர்.
இந்தியா புக் ஆப் ரெக்கார்ட்ஸ் என்பது இந்தியாவில் உள்ள தனிநபர்கள், குழுக்கள் அல்லது அமைப்புகளின் அசாத்திய திறமைகள், தனித்துவமான சாதனைகள் மற்றும் உலக சாதனை முயற்சிகளை அங்கீகரிக்கும் ஒரு தேசிய அமைப்பு ஆகும்.
1.5 வயது குழந்தைகள் முதல் முதியவர்கள் வரை எந்த வயதினரும் தங்கள் தனித்திறமையை நிரூபித்து இதில் இடம்பெற முடியும்.