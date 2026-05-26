மதுரை அருகே இடிதாக்கி மூன்று பெண்கள் உயிரிழப்பு
பருத்திக்காட்டுக்கு விவசாய வேலைக்காக சென்ற மூன்று பெண்கள் இடி தாக்கி உயிரிழந்த சம்பவம் உசிலம்பட்டி பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
Published : May 26, 2026 at 9:41 PM IST
மதுரை: மதுரை அருகே இடிதாக்கி மூன்று பெண்கள் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டி அருகே சீலநாயக்கன் பட்டியை அடுத்துள்ளது சூலப்புரம். இந்த ஊரைச் சேர்ந்த வாசியம்மாள் என்ற பெண்ணுக்கு குன்னுவார்பட்டி அருகே தோட்டம் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அங்கு விளைந்துள்ள பருத்தியை பறிப்பதற்காக, சூலப்புரத்தைச் சேர்ந்த ராமுத்தாய், தனிக்கொடி, கணபதியுடன் அதே ஊரைச் சேர்ந்த 15-க்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் இப்பணியில் ஈடுபட்டனர்.
இந்நிலையில் இன்று பிற்பகல் அப்பகுதியில் பெய்0த கோடை மழை, இடி மின்னலோடு சில நிமிடங்களில் வெளுத்து வாங்கியது. பருத்திக்காட்டில் வேலை செய்து கொண்டிருந்த பெண்கள் மழைக்காக அங்குள்ள புளிய மரத்தின் கீழே ஒதுங்கி நின்று கொண்டிருந்தனர். அப்போது திடீரென மரத்தின் மீது இடி மின்னல் தாக்கி கணபதி, தனிக்கொடி, ராமுத்தாய் ஆகிய மூவரும் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.
அவர்களோடு உடன் நின்று கொண்டிருந்த வாசியம்மாள் மின்னல் தாக்கி படுகாயம் அடைந்தார். உசிலம்பட்டி அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இடிதாக்கி மூன்று பெண்கள் உயிரிழந்த சம்பவத்தை கேள்விப்பட்டு நிகழ்வு இடத்திற்கு உடனடியாக விரைந்து வந்த ஏழுமலை காவல் நிலைய போலீசார், இறந்த மூன்று பெண்களின் உடல்களை கைப்பற்றி உசிலம்பட்டி அரசு மருத்துவமனைக்கு உடற்கூறாய்வுக்காக அனுப்பி வைத்தனர். மேலும் இச்சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
