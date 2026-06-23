ரூ. 1000 லஞ்சம் வாங்கிய அரசு பெண் அதிகாரிகள் 3 பேர் கைது
லஞ்சம் வாங்குவதை மறைந்திருந்து பார்த்துக் கொண்டிருந்த செங்கல்பட்டு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள், உதவியாளர் வளர்மதி பணத்தை தொட்ட உடன் அவரை கையும் களவுமாக பிடித்து கைது செய்தனர்.
Published : June 23, 2026 at 6:30 PM IST
செங்கல்பட்டு: இரண்டு பெண் குழந்தைகள் உள்ள குடும்பங்களுக்கு வழங்கப்படும் நிதி உதவி வழங்க லஞ்சம் கேட்ட மூன்று பெண் அதிகாரிகளை செங்கல்பட்டு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீஸார் கைது செய்துள்ளனர்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், திருப்போரூர் வட்டம், கரும்பாக்கம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் சத்திய பிரியா (30). இவருக்கு இரண்டு பெண் குழந்தைகள் உள்ளன. ஆகையால், 'முதலமைச்சரின் பெண் குழந்தை பாதுகாப்பு திட்டம்' -கீழ் இரண்டு பெண் குழந்தைகள் உள்ள குடும்பங்களுக்கு வழங்கப்படும் நிதி உதவியைப் பெறுவதற்காக திருப்போரூர் பிடிஓ (BDO) அலுவலகத்தில் உள்ள சமூக நலத்துறை பிரிவு அதிகாரிகளை சத்திய பிரியா தொடர்பு கொண்டுள்ளார்.
அங்கு, இந்த பிரிவில் ஒன்றிய சமூக நல அலுவலராக உஷாராணி (57)-ம், உதவியாளர்களாக ஜெயலட்சுமி (57) மற்றும் வளர்மதி (52) ஆகிய மூன்று பேர் பணிபுரிகின்றனர். இதில், உதவியாளர் ஜெயலட்சுமி, பெண் குழந்தை நலத்திட்ட உதவிக்கான விண்ணப்பத்துக்கு அனுமதி வழங்க வேண்டும் என்றால் 1000 ரூபாய் தர வேண்டும் என சத்திய பிரியாவிடம் கேட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
லஞ்சம் கொடுப்பதை விரும்பாத சத்திய பிரியா, நேற்று (ஜூன் 23) செங்கல்பட்டு லஞ்ச ஒழிப்பு துறை போலீசாரிடம் இது குறித்து புகார் அளித்தார். இதையடுத்து, லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் அளித்த ஆலோசனையின்படி, சத்திய பிரியா நேற்று பகல் 12 மணி அளவில் மீண்டும் பிடிஓ அலுவலகம் சென்றுள்ளார்.
அப்போது பணியில் இருந்த உதவியாளர் ஜெயலட்சுமியிடம், ரசாயனம் தடவி கொண்டு வரப்பட்ட 1000 ரூபாயை சத்திய பிரியா கொடுத்துள்ளார். அந்த பணத்தை வாங்காமல், சமூக நல அலுவலர் உஷாராணியிடம் கொடுக்கும்படி ஜெயலட்சுமி கூறியுள்ளார்.
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ஆகையால், அந்த பணத்தை எடுத்துக் கொண்டு அவர் உஷாராணியின் அறைக்கு சென்றுள்ளார். அங்கு அவர் பணத்தைக் கையில் வாங்காமல், மேஜையில் இருந்த நோட்புக் ஒன்றில் வைக்க கூறியுள்ளார். அப்போது, அந்த இடத்தில் உடன் இருந்த மற்றொரு உதவியாளர் வளர்மதி, பணம் முழுமையாக உள்ளதா என தொட்டு பார்த்துள்ளார்.
இதை மறைந்திருந்து பார்த்துக் கொண்டிருந்த செங்கல்பட்டு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள், உதவியாளர் வளர்மதி பணத்தைத் தொட்ட உடன், அவரை கையும் களவுமாக பிடித்து கைது செய்தனர். அவருடன், சமூக நல அலுவலர் உஷாராணி மற்றும் உதவியாளர் ஜெயலட்சுமி ஆகியோரும் கைது செய்யப்பட்டு உள்ளனர். தொடர்ந்து, இவர்களிடம் லஞ்சம் வாங்கியது குறித்து செங்கல்பட்டு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை டிஎஸ்பி சரவணன் தலைமையிலான போலீஸார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.