கடலில் குளிக்க சென்ற 3 மாணவர்கள் உயிரிழப்பு
விடுமுறையில் கடலில் குளிக்க சென்ற மாணவர்கள் உயிரிழந்த சம்பவம் குடும்பத்தினரை சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
Published : January 27, 2026 at 1:54 PM IST
தூத்துக்குடி: கடலில் குளிக்கச் சென்ற மாணவர்கள் 3 பேர் தண்ணீரில் மூழ்கி உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தையும், அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தூத்துக்குடி, தாளமுத்து நகர் அருகே உள்ள கீதா ஜீவன் நகரைச் சேர்ந்தவர் கதிரேசன். இவரது மகன் முகேந்திரன் (12), ஆறுமுகம் மகன் நரேன் ஸ்ரீ கார்த்திக் (13) மற்றும் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த வனராஜ் என்பவரின் மகன் திருமணி (14) ஆகியோர் நண்பர்கள். இவர்கள் தூத்துக்குடியில் உள்ள மாநகராட்சி பள்ளியில் 7, 8, மற்றும் 9 ஆம் வகுப்புகளில் படித்து வந்தனர்.
இந்த நிலையில் நேற்று திங்கள்கிழமை குடியரசு தினத்தை ஒட்டி பள்ளி விடுமுறை என்பதால், இவர்களுடன் சேர்த்து மொத்தம் 9 பேர் வீட்டில் கபடி விளையாடச் செல்வதாக கூறி விட்டு சென்றனர். இவர்கள் அனைவரும், தாளமுத்து நகர், சிலுவைபட்டி அருகே உள்ள மொட்டை கோபுரம் கடல் பகுதியில் குளிக்கச் சென்றுள்ளனர்.
அப்போது சிறுவர்கள் கடலில் குளித்துக் கொண்டு இருந்த போது திடீரென நீர்மட்டம் உயர்ந்து ராட்சத அலையில் இழுத்து செல்லப்பட்டனர். சிறுவர்கள் 6 பேர் நீந்தியும், தத்தளித்தும் கரைக்கு வந்தனர். ஆழமான பகுதிக்கு சென்ற 3 பேரும் திரும்பி வர முடியாமல் கடலில் தத்தளித்து தண்ணீரில் மூழ்கி பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.
|இதையும் படிங்க: VIDEO: 'திருநெல்வேலி' என பெயர் வர காரணமான 'நெல்லுக்கு வேலியிட்ட திருவிளையாடல் காட்சி
இந்த தகவல் அறிந்து வந்த தருவை குளம் கடலோர பாதுகாப்பு குழும போலீசார் மீனவர்கள் உதவியுடன் படகில் சென்று தீவிரமாக தேடுதலில் ஈடுபட்டு உயிரிழந்த 3 சிறுவர்களின் உடல்களையும் மீட்டனர். அதனைத் தொடர்ந்து, போலீசார் மாணவர்களின் சடலங்களை கைப்பற்றி பிரேதப் பரிசோதனைக்காக தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
மேலும் இது குறித்து வழக்கு பதிவு செய்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் மக்களிடையே பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.