'ரூட்டுத்தல' விவகாரத்தில் சக கல்லூரி மாணவர்களை வெட்டிய மூன்று மாணவர்கள் கைது
சென்னை சென்ட்ரல் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தின் சுரங்கப்பாதையில் ஒரே கல்லூரி மாணவர்களுக்கு இடையே மோதல் ஏற்பட்டுள்ளது.
Published : July 28, 2026 at 5:02 PM IST
சென்னை: 'ரூட்டுத்தல' விவகாரத்தில் பச்சையப்பன் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு இடையே ஏற்பட்ட மோதலில் 2 மாணவர்களை வெட்டிய 3 பேரை பெரியமேடு காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
சென்னை கீழ்பாக்கத்தில் உள்ள பச்சையப்பன் கல்லூரியில், திருவள்ளூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 17 வயது மாணவர் பி.காம் முதலாமாண்டு பயின்று வருகிறார். அதே மாவட்டம் பொன்னேரி பகுதியை சேர்ந்த மற்றொரு மாணவர் இளங்கலை இயற்பியல் இரண்டாம் ஆண்டு படித்து வருகிறார்.
இந்நிலையில், நேற்று (ஜூலை 27) திங்கட்கிழமை காலை வழக்கமாக சென்னை கீழ்பாக்கத்தில் உள்ள பச்சையப்பன் கல்லூரிக்கு செல்வதற்காக மீஞ்சூர் மற்றும் திருவள்ளூர் ரயில்களில் இந்த இரண்டு மாணவர்களும் சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்திற்கு வந்துள்ளனர்.
அங்கிருந்து சென்னை சென்ட்ரல் மெட்ரோ சுரங்கப்பாதையில் இருவரும் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தபோது, அதே பச்சையப்பன் கல்லூரியைச் சேர்ந்த 20 பேர் கொண்ட கும்பல் இவர்கள் இருவரையும் அரிவாளால் சரமாரியாக வெட்டிவிட்டு தப்பி ஓடியுள்ளது.
இதனால் பலத்த காயமடைந்த இரண்டு மாணவர்களையும் பொதுமக்கள் மீட்டு சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதித்தனர். இவர்கள் இருவரையும் தாக்கிய மாணவர்கள் சுரங்கப்பாதையில் இருந்த சிசிடிவி கேமராக்களை உடைத்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து பெரியமேடு காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். விசாரணையின்போது,நேற்று மாலை திருமங்கலத்தில் உள்ள பிரபல வணிக வளாகத்தின் அருகே பச்சையப்பன் கல்லூரியை சேர்ந்த 7 மாணவர்கள் சுற்றி வந்துள்ளனர். அவர்களை பிடித்த காவல்துறையினர் பெரியமேடு காவல்துறையினரிடம் ஒப்படைத்தனர்.
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பெரியமேடு காவல்துறையினர் அந்த மாணவர்களிடம் மேற்கொண்ட விசாரணையில், ஒரே கல்லூரியை சேர்ந்த மாணவர்களை மதுபோதையில் அவர்கள் வெட்டியது தெரியவந்தது. மேலும், மாணவர்களை வெட்டிவிட்டு தப்பி ஓடிய பச்சையப்பன் கல்லூரியைச் சேர்ந்த வெவ்வேறு துறைகளில் பயிலும் மூன்று பேரை பெரியமேடு காவல்துறையினர் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
அவர்களிடம் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணையில், இந்த மாணவர்களுக்கு இடையேயான மோதல், ரூட்டு தல விவகாரத்தால் ஏற்பட்டதாகவும், அரிவாளால் வெட்டிய மாணவர்கள் மதுபோதையில் இருந்ததும் தெரியவந்தது.