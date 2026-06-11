ETV Bharat / state

வெள்ளைக் கழுகு உள்பட 3 அரிய வகை பறவைகள் தமிழ்நாட்டில் கண்டுபிடிப்பு

தமிழ்நாட்டின் ஈரோடு, சேலம் உள்பட 5 மாவட்டங்கள் வேட்டையாடும் பறவைகளுக்கு மிகச்சிறந்த வாழ்விடங்களாகத் திகழ்கின்றன என்பது கணக்கெடுப்புப் பணியின் போது தெரிய வந்துள்ளது.

ஆந்தை
ஆந்தை (X/@supriyasahuias)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 11, 2026 at 8:31 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: அழிந்து வரும் வேட்டையாடும் பறவை இனங்களான வெள்ளை முதுகு கழுகு, இந்திய கழுகு, சிவப்புத் தலை கழுகு ஆகிய மூன்று பறவை இனங்கள் தமிழ்நாட்டில் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.

தமிழ்நாடு வனத்துறை சார்பில் மாநில அளவிலான வேட்டையாடும் பறவைகள் குறித்த கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டது.

இந்த கணக்கெடுப்புப் பணிகளில் வனத்துறை ஊழியர்கள், தன்னார்வலர்கள் என மொத்தம் 3,643 பேர் ஈடுபட்டிருந்தனர். சுமார் 10,000 கிலோ மீட்டருக்கும் அதிகமான தூரத்திற்குச் சென்று களப்பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது. இந்தியாவில் மேற்கொள்ளப்பட்ட மிகப் பெரிய வேட்டையாடும் பறவைக் கணக்கெடுப்புகளில் இதுவும் ஒன்று.

49 வனக் கோட்டம் மற்றும் 389 கணக்கெடுப்புப் பகுதிகளில் கணக்கெடுப்புப் பணிகள் நடைபெற்றது. பகலில் மட்டும் சுறுசுறுப்பாக இருக்கும் 40 பறவைகள் மற்றும் இரவு நேரத்தில் மட்டும் தென்படும் 11 பறவைகள் என மொத்தம் 51 பறவை இனங்கள் கண்டறியப்பட்டு பதிவுச் செய்யப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம், தமிழ்நாட்டில் பகல் மற்றும் இரவு நேரங்களில் வேட்டையாடும் பறவைகள் வலம் வருவது உறுதியாகியுள்ளது.

இந்திய துணைக் கண்டம் முழுவதும் அழிந்து வரும் வேட்டையாடும் பறவை இனங்களான வெள்ளை முதுகு கழுகு, இந்திய கழுகு, சிவப்புத் தலை கழுகு ஆகிய மூன்று பறவை இனங்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.

அதேபோல், அழிந்து வரும் மற்ற ஆறு பறவை இனங்களும் பதிவுச் செய்யப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம், வேட்டையாடும் பறவைகளுக்கு தமிழ்நாடு ஒரு பாதுகாப்பான புகலிடமாகத் திகழ்வதை உறுதிப்படுத்துகிறது.

மத்திய ஆசிய பறவைப் பாதைகளில் (Central Asian Flyway) பயணிக்கும் 15 வேட்டையாடும் பறவை இனங்களும் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. இது இயற்கையின் பாரம்பரியத்தைப் பாதுகாப்பதில் தமிழ்நாட்டின் பங்கை எடுத்துக்காட்டுகிறது.

தமிழ்நாட்டின் ஈரோடு, நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், சேலம் மற்றும் கிருஷ்ணகிரி போன்ற மாவட்டங்கள் வேட்டையாடும் பறவைகளுக்கு மிகச்சிறந்த வாழ்விடங்களாகத் திகழ்கின்றன.

வட்டமிடும் கழுகுகள் மற்றும் ஆந்தைகள் போன்றவை நிலப்பகுதியின் ஆரோக்கியம் குறித்த செய்தியை நமக்கு உணர்த்துகின்றன.

தமிழ்நாட்டின் இந்த முதல் மாநில அளவிலான கணக்கெடுப்பு, நமது காடுகள், புல்வெளிகள், சதுப்பு நிலங்கள், மலைகள் மற்றும் கடற்கரைப் பகுதிகள் ஆகியவை அசாதாரணமான உயிரினப் பன்முகத்தன்மையைத் தாங்கி நிற்கின்றன.

அதுமட்டுமின்றி இந்தச் சிறப்பான உயிரினங்களைப் பாதுகாப்பதே நமது முன்னுரிமையாக இருக்க வேண்டும் என்பதையும் நமக்கு உணர்த்துகிறது.

இதையும் படிங்க: அனைத்து முதலமைச்சர்களுடன் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுவதாக பிரதமர் மோடி அறிவித்தது வரவேற்கத்தக்கது- பிரவீன் சக்கரவர்த்தி

உதயன், ஸ்ரீனிவாஸ் ரெட்டி, ராகேஷ் டோக்ரா மற்றும் தமிழ்நாடு வனத்துறை குழுவினரின் தலைமையிலான இந்த அற்புதமான பணிக்கு வாழ்த்துகள் என்று தமிழ்நாடு அரசின் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காலநிலை மாற்றத்துறையின் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் சுப்ரியா சாஹு தெரிவித்துள்ளார்.

TAGGED:

வெள்ளை முதுகு கழுகு
வேட்டையாடும் பறவைகள் கணக்கெடுப்பு
TAMIL NADU FOREST DEPARTMENT
BIRDES
STATE WIDE RAPTOR ASSESSMENT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.