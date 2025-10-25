ETV Bharat / state

டாஸ்மாக் உள்பட 3 கடைகளின் பூட்டை உடைத்து மது பாட்டில்கள்.. பணம் கொள்ளை!

கொள்ளையடிக்கப்பட்ட டாஸ்மாக் கடை
கொள்ளையடிக்கப்பட்ட டாஸ்மாக் கடை (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 25, 2025 at 4:56 PM IST

வேலூர்: வேலூர் மாவட்டம் அணைக்கட்டு அருகே வரதலம்பட்டு பகுதியில் டாஸ்மாக் உள்பட 3 கடைகளின் பூட்டை உடைத்து மது பாட்டில்கள், பணம் கொள்ளையடிக்கப்பட்டது. இந்த சம்பவம் குறித்து போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

வேலூர் மாவட்டம், அணைக்கட்டு அடுத்த வரதலம்பட்டு பகுதியில் ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறம் வனப் பகுதியை ஒட்டி அரசு டாஸ்மாக் கடை இயங்கி வருகிறது. இந்த கடையில் ஒரு சூப்பர்வைசர் மற்றும் 2 விற்பனையாளர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர். இந்த நிலையில் நேற்று வழக்கம் போல் விற்பனையை முடித்து விட்டு இரவு 10 மணிக்கு ஊழியர்கள் கடையை பூட்டி விட்டு சென்றனர்.

இன்று காலை அந்த வழியாக சென்ற பொது மக்கள் டாஸ்மாக் கடையின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு திறந்து கிடந்ததை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்து உடனடியாக இது குறித்து டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கும், வேப்பங்குப்பம் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளனர்.

அதன்பேரில் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து நடத்திய முதற்கட்ட விசாரணையில் டாஸ்மாக் கடையில் சுமார் ரூ.18 லட்சம் மதிப்பிலான மது பாட்டில்கள் இருப்பு வைக்கப்பட்டிருந்தது. அதில் நேற்று ஒரே நாளில் மட்டும் ரூ.1.69 லட்சத்திற்கு விற்பனை செய்துள்ளனர். இந்த பணம் ரூ.1.69 லட்சம் கடையிலேயே வைக்கப்பட்டிருந்தது விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.

ஆனால், கொள்ளையர்கள் டாஸ்மாக் கடையில் இருந்த சுமார் ரூ.20 ஆயிரம் மதிப்பிலான மதுபாட்டில்களை மட்டும் எடுத்துச் சென்றது தெரிய வந்தது. மேலும் டாஸ்மாக் கடை அருகே இருந்த அடுத்தடுத்த 2 பெட்டி கடைகளில் புகுந்து திருடியுள்ளனர். ஒரு கடையில் ரூ.11 ஆயிரம் பணம் மற்றும் சிசிடிவி கேமரா, டிவி, டிவிஆர் திருடப்பட்டிருந்தது. அதற்கு அடுத்த கடையில் கல்லா பெட்டியில் வைத்திருந்த ரூ.2 ஆயிரம் ரொக்கத்தை மர்ம நபர்கள் திருடி சென்றது தெரியந்தது.

இதையடுத்து வேலூரில் இருந்து கைரேகை நிபுணர்கள் வரவழைக்கப்பட்டு தடயங்கள் சேகரிக்கப்பட்டன. இதுகுறித்து போலீசார் வழக்கு பதிந்து அணைக்கட்டு- வரதலம்பட்டு சாலையில் உள்ள கடைகள் மற்றும் வீடுகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ள சிசிடிவி கேமரா காட்சி பதிவுகளை கைப்பற்றி ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.

இது குறித்து வேப்பங்குப்பம் காவல் துறையினர் கூறுகையில், ''இந்த கொள்ளை சம்பவம் குறித்து வழக்குப் பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறோம். டாஸ்மாக் கடை மற்றும் அருகிலுள்ள கடைகளின் சிசிடிவி காட்சிகள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன. திருடர்களை அடையாளம் காண கைரேகை நிபுணர்களின் உதவியுடன் தடயங்கள் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளன. குற்றவாளிகளை விரைவில் பிடித்து சட்டத்தின் முன் நிறுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என்று தெரிவித்தனர்.

இதையும் படிங்க: செங்கல்பட்டு நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் மத்திய குழு ஆய்வு! நிவாரணம் வழங்க விவசாயிகள் கோரிக்கை!

ஒடுகத்தூர் அருகே அரசு டாஸ்மாக் கடை உள்பட அடுத்தடுத்து 2 கடைகளில் கொள்ளை நடந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ETV Bharat Logo

