திண்டுக்கல் அருகே குளத்தில் மூழ்கி 3 சிறுவர்கள் உயிரிழப்பு
எஸ்.வாடிப்பட்டி பகுதியை சேர்ந்த மூன்று சிறுவர்கள் பள்ளிக்குச் செல்லாமல், ஊரிலிருந்து சுமார் ஒரு கிலோ மீட்டர் தொலைவில் உள்ள பழைய குளத்திற்கு, சைக்கிளில் சென்றுள்ளனர்.
Published : November 18, 2026 at 1:06 PM IST
திண்டுக்கல்: ரெட்டியார்சத்திரம் அருகே பள்ளிக்குச் செல்லாமல் குளத்தில் குளிக்கச் சென்ற 3 சிறுவர்கள் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்த சம்பவம், அந்த பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், ஆத்தூர் தொகுதிக்கு உட்பட்ட ரெட்டியார்சத்திரம் அடுத்த எஸ். வாடிப்பட்டி பகுதியைச் சேர்ந்த நிஷ்வந்த் (13), தருண் (8) மற்றும் சபரி (9) ஆகிய மூன்று சிறுவர்களும் நேற்று பள்ளிக்குச் செல்லாமல், ஊரிலிருந்து சுமார் ஒரு கிலோ மீட்டர் தொலைவில் உள்ள பழைய குளத்திற்கு, சைக்கிளில் சென்றுள்ளனர்.
அங்கு குளிப்பதற்காக சிறுவர்கள் ஒருவர் பின் ஒருவராக குளத்தில் இறங்கியுள்ளனர். அப்போது குளத்தின் அடியில் அதிக அளவில் சகதி இருந்ததால், முதலில் இறங்கிய சிறுவன் சேற்றில் சிக்கிக் கொண்டு தவித்துள்ளார். அவரை மீட்க முயன்ற மற்ற இரண்டு சிறுவர்களும் எதிர்பாராதவிதமாக அடுத்தடுத்து சகதியில் சிக்கி தண்ணீரில் மூழ்கியதாகக் கூறப்படுகிறது.
இதனிடையே, சிறுவர்களைக் காணாமல் தேடி வந்த பெற்றோர்கள், குளக்கரையில் அவர்களின் சைக்கிள்கள் மற்றும் காலணிகள் இருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்து உடனடியாக திண்டுக்கல் தீயணைப்புத் துறையினருக்கு தகவல் அளித்தனர். பெற்றோர் தகவலின் பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள், சேற்றில் சிக்கி உயிரிழந்த 3 சிறுவர்களின் உடல்களையும் மீட்டனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து அங்கு வந்த ரெட்டியார்சத்திரம் போலீசார், சிறுவர்களின் உடல்களைக் கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும், இந்தச் சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். ஒரே பகுதியைச் சேர்ந்த 3 சிறுவர்கள், குளத்தில் மூழ்கி உயிரிழந்த சம்பவம் எஸ்.வாடிப்பட்டி கிராம மக்களிடையே பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சின்னசேலம் பகுதியில் 3 சிறுவர்கள் உயிரிழப்பு
இதே போல் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு சின்னசேலம் அருகே ஏரியில் மீன்பிடிக்க சென்ற சிறுவர்கள் சடலமாக மீட்கப்பட்டனர். சின்னசேலம் பகுதியை சேர்ந்த சிறுவர்கள் இமானுவேல் (11), ஷாம் ஆபிரகாம் (7) மற்றும் அவர்களது நண்பரான சிறுவன் ராஜா (13) ஆகிய மூன்று பேரும், அப்பகுதியில் உள்ள விளையாட்டு மைதானத்தில் விளையாடிக் கொண்டிருந்தனர்.
பின்னர் 3 பேரும் தோட்டப்பாடி ஏரிக்கு மீன்பிடிக்க சென்றுள்ளனர். தொடர்ந்து சிறுவர்கள் வீடு திரும்பாததால் அவர்களது உறவினர்கள் சின்னசேலம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளனர். காவல்துறை விசாரணையில், தோட்டப்பாடி ஏரியில் 3 சிறுவர்கள் சடலமாக கிடப்பதாக காவல் துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது. அதன்பின் கிடைத்த தகவலின் பேரில், சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த தீயணைப்புத் துறையினர் சிறுவர்களை சடலமாக மீட்டனர்.