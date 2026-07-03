தேனியில் கைதி தப்பியோட்டம்: மூன்று காவலர்கள் ’சஸ்பெண்ட்’
கொள்ளை சம்பவம் தொடர்பாக கைது செய்யப்பட்ட சரித்தர பதிவேடு குற்றவாளி கார்த்திக், பழனிசெட்டிபட்டி காவல் நிலையத்தில் பணியில் இருந்த போலீசாரை தள்ளி விட்டு, தப்பிச் சென்றுள்ளார்.
Published : July 3, 2026 at 12:36 PM IST
தேனி: காவல் நிலையத்தில் இருந்து குற்றவாளி தப்பியோடிய விவகாரத்தில் மூன்று போலீசார் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்ட நிலையில், இரண்டு காவலர்கள் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
அரண்மனைபுதூர் பகுதியில் கடந்த ஜூலை 1 ஆம் தேதி அதிகாலை, வீட்டுக்குள் புகுந்து கொள்ளையடிக்க முயன்றதாக ஒருவரை பொதுமக்கள் துரத்தி பிடித்து, கட்டி வைத்தனர். இது தொடர்பாக தகவலறிந்த இரவு ரோந்துப் பணியிலிருந்த காவல் ஆய்வாளர் சுப்புலட்சுமி, சம்பவ இடத்திற்கு சென்று பொதுமக்கள் பிடித்து வைத்த நபரிடம் விசாரணை நடத்தினார்.
இதனைத் தொடர்ந்து பழனிசெட்டிபட்டி காவல் நிலையத்திற்கு கிடைத்த தகவலின் பேரில், சார்பு ஆய்வாளர் பிரேம் ஆனந்த் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று விசாரணை நடத்தினார். இதனிடையே சிறிது நேரத்தில் மற்றொரு தெருவில் கொள்ளையடிக்க முயன்றதாக மேலும் ஒருவரை பொதுமக்கள் மடக்கிப் பிடித்து, போலீசாரிடம் கொண்டு வந்து ஒப்படைத்தனர்.
தொடர்ந்து, போலீசார் இருவரிடமும் நடத்திய விசாரணையில் முதலாவதாக சிக்கியவர் மதுரையை சேர்ந்த 17 வயது சிறுவன் என்பதும், இரண்டாவதாக சிக்கிய நபரும் மதுரையைச் சேர்ந்த கார்த்திக் (19) என்பதும், இருவரும் இணைந்து கொள்ளையடிக்க வந்தது தெரிய வந்தது. பின்னர், பழனிசெட்டிப்பட்டியில் இருந்து காவலர்களை வரவழைத்த எஸ்.ஐ. பிரேம் ஆனந்த், இரண்டாவதாக பிடிபட்ட குற்றவாளியான கார்த்திக்கை அவர்களுடன் காவல் நிலையத்திற்கு அனுப்பினார்.
மேலும் முதலாவதாக பிடிபட்ட சிறுவனை 108 ஆம்புலன்ஸில் ஏற்றி போலீஸ் பாதுகாப்புடன் க.விலக்கு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைத்தார். இதன் பின்னர், சார்பு ஆய்வாளர் பிரேம் ஆனந்த் பழனிசெட்டிபட்டி காவல் நிலையத்திற்கு சென்று பிடிபட்ட கார்த்திக்கிடம் நடத்திய விசாரணையில், மதுரையிலிருந்து மூன்று பேர் இணைந்து கொள்ளையடிக்க வந்ததாகவும், மூன்றாவது நபர் கொடுவிலார்பட்டி பகுதியில் உள்ள தென்னந்தோப்பில் பதுங்கி இருப்பதாகவும் தகவல் அளித்தார்.
மேலும் இந்த மூன்று பேரும் தலா 40க்கு மேற்பட்ட வழக்குகள் கொண்ட சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளிகள் என்பதும் விசாரணையில் தெரிய வந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து மூன்றாவது நபரை பிடிப்பதற்காக எஸ்.ஐ. பிரேம் ஆனந்த் கொடுவிலார்பட்டி பகுதிக்கு விரைந்தார்.
இதனிடையே ஜூலை 1 ஆம் தேதி காலை 8 மணி அளவில் பழனிசெட்டிபட்டி காவல் நிலையத்தில் வைக்கப்பட்டு இருந்த கார்த்திக் பணியில் இருந்த போலீசாரை தள்ளி விட்டு, காவல் நிலையத்திலிருந்து தப்பிச் சென்றுள்ளார். இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த காவல்துறையினர், பல இடங்களில் அவரைத் தேடியும் கிடைக்கவில்லை.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக அப்போது பணியில் இருந்த சிறப்பு சார்பு ஆய்வாளர் சிவக்குமார், ரைட்டர் மனோகரன், மற்றும் காவலர் சீமான் ஆகியோரை தற்காலிக பணியிடை நீக்கம் செய்து தேனி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் பிரவீன் கௌதம் உத்தரவிட்டார். மேலும் இந்த சம்பவம் காரணமாக பழனிசெட்டிபட்டி காவல் ஆய்வாளர் மகேஷை திருநெல்வேலி மாவட்டத்திற்கும், எஸ்.ஐ.பிரேம் ஆனந்தை சிவகங்கை மாவட்டத்திற்கும் பணி மாறுதல் செய்து ஐ.ஜி உத்தரவிட்டார்.
இந்நிலையில், முதலாவதாக பிடிபட்ட 17 வயது சிறுவன், நேற்று நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு சிறுவர் சீர்திருத்தப் பள்ளிக்கு அனுப்பப்பட்டார். தப்பி ஓடிய இரண்டாவது குற்றவாளி கார்த்திக் மற்றும் மூன்றாவது குற்றவாளி நவீன் (22) ஆகியோரை தனிப்படை போலீசார் நேற்று மதுரையில் கைது செய்து, நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர்.
பின்னர் இருவரும் சிறையில் அடைக்க கொண்டு செல்லப்பட்ட நிலையில், தேனி, தேக்கம்பட்டி மாவட்ட சிறைச்சாலையில் அவர்களை ஏற்றுக் கொள்ள மறுத்ததாக கூறப்படுகிறது. இது தொடர்பாக போலீசார் விசாரித்ததில் இவர்கள் மதுரையைச் சேர்ந்த பிரபல ரவுடி கும்பலான சபாபதி கும்பலை சேர்ந்தவர்கள் என்பது தெரிய வந்தது. ஏற்கனவே இவர்களுக்கு எதிரி கும்பலாக கருதப்படும், குருசாமி கும்பல் தேனி மாவட்ட சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர். அதன் காரணமாக, இவர்களையும் ஒரே சிறையில் அடைத்தால் மிகப்பெரிய வன்முறை சம்பவங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாக கூறி, சிறை நிர்வாகம் அவர்களை ஏற்றுக் கொள்ள மறுத்ததாக தெரிகிறது.
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அதனைத் தொடர்ந்து குற்றவாளிகள் கார்த்திக் மற்றும் நவீன் ஆகிய இருவரும் மதுரை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.