ரூ. 10 ஆயிரம் லஞ்சம்: 3 காவலர்களை பணியிடை நீக்கம் செய்து நடவடிக்கை
உதவி காவல் ஆணையர் மாரீஸ்வரன் அண்ணாநகர் சட்டம்-ஒழுங்கு காவல் நிலையத்தில் பணியாற்றியபோது கையூட்டு பெற்ற புகாரில் பணிமாற்றம் செய்யப்பட்டிருந்தார்.
Published : October 3, 2026 at 10:02 AM IST
சென்னை: லஞ்சம் பெற்ற புகாரில் இரண்டு காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளர்கள் உள்பட மூன்று காவலர்களை பணியிடை நீக்கம் செய்து நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
சிவகங்கை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் திருப்பூரில் வேலை செய்து வந்தபோது அவரது இருசக்கர வாகனம் திருடு போய் உள்ளது. இது தொடர்பாக திருப்பூர் காவல்நிலையத்தில் அந்த நபர் புகாரளித்திருந்தார்.
இந்நிலையில், சென்னை பி-1 வடக்கு கடற்கரை காவல் நிலையத்தில் பணியாற்றிய காவலர் விவேக், புகார்தாரரைத் தொடர்புகொண்டு அவரது இருசக்கர வாகனம் சென்னையில் இருப்பதாகவும், சென்னை வந்து பெற்றுக் கொள்ளுமாறும் தெரிவித்துள்ளார். இதையடுத்து கடந்த செப்டம்பர் 28ஆம் தேதி சென்னை வடக்கு கடற்கரை காவல் நிலையத்திற்கு புகார்தாரர் வந்துள்ளார்.
அப்போது உதவி ஆய்வாளர் சிவராஜ் மற்றும் காவலர் விவேக் ஆகியோர் புகார்தாரிடம் பணம் கேட்டதாகவும், ஜிபே மூலம் ரூ. 10 ஆயிரம் கையூட்டு பெற்றுக்கொண்டு இருசக்கர வாகனத்தை ஒப்படைத்ததாகவும் புகார் அளிக்கப்பட்டது. இதுகுறித்து உள் கண்காணிப்பு பிரிவினர் நடத்திய விசாரணையில், புகார்தாரர் தெரிவித்த தகவல்கள் உண்மை என்பது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் உத்தரவின்பேரில், உதவி ஆய்வாளர் சிவராஜ் மற்றும் காவலர் விவேக் ஆகிய இருவரும் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டனர். இதேபோல், புழல் காவல் நிலையத்தில் பணியாற்றிய உதவி ஆய்வாளர் மாரீஸ்வரன் மீதும் கையூட்டு புகார் எழுந்தது.
அதன்படி, புகார்தாரர் ஒருவரிடம் உதவி ஆய்வாளர் மாரீஸ்வரன் கையூட்டு கேட்டுப் பெற்றதாகக் கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில், உள் கண்காணிப்பு பிரிவினர் விசாரணை மேற்கொண்டனர். விசாரணையில் மாரீஸ்வரன் ஏற்கனவே அண்ணாநகர் சட்டம்-ஒழுங்கு காவல் நிலையத்தில் பணியாற்றியபோது, புகார்தாரர் ஒருவரிடம் கையூட்டு பெற்றதாகக் கூறப்படும் சம்பவம் தொடர்பாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு, அங்கிருந்து புழல் காவல் நிலைய குற்றப்பிரிவிற்கு மாற்றப்பட்டிருந்தது தெரியவந்தது.
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கையூட்டு பெற்ற புகாரில் சிக்கிய மாரீஸ்வரன் மீது சென்னை மேற்கு இணை காவல் ஆணையர் என். திஷா மிட்டல் நடவடிக்கை எடுக்க பரிந்துரை செய்த நிலையில், சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் உத்தரவின் பேரில் அவர் மீது பணியிடை நீக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இதனால் சென்னையில் கையூட்டு பெற்ற புகாரில் மூன்று காவலர்கள் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரப்பரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.