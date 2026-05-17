ரவுடி வெள்ளைக்காளிக்கு சலுகை வழங்கியதாக 3 காவலர்கள் அதிரடி சஸ்பெண்ட்
சிறைக் கைதிகளுக்கு காவலர்கள் உதவி செய்தால் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று சென்னை காவல் ஆணையர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
Published : May 17, 2026 at 4:11 PM IST
சென்னை: சென்னையில் பிரபல ரவுடி வெள்ளைக்காளிக்கு விதிமுறைகளை மீறி சலுகை வழங்கிய புகாரில் மூன்று காவலர்களை பணியிடை நீக்கம் செய்து சென்னை காவல் ஆணையர் அபின் தினேஷ் மோதக் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்.
மதுரையைச் சேர்ந்தவர் பிரபல ரவுடி வெள்ளைக்காளி (40). இவர் மீது ஒன்பது கொலை வழக்குகள், எட்டு கொலை முயற்சி வழக்குகள் உட்பட 30 வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. இந்த நிலையில் கடந்த ஜனவரி மாதம், கொலை வழக்கு விசாரணைக்காக புதுக்கோட்டை, மதுரை நீதிமன்றங்களில் அவரை ஆஜர்படுத்தி விட்டு பாதுகாப்புடன் போலீசார் சென்னைக்கு அழைத்து வந்தனர். வரும் வழியில் பெரம்பலுார் மாவட்டம், திருமாந்துறை சுங்கச்சாவடி அருகே வந்தபோது வாகனத்தை நிறுத்தி விட்டு, சாலையோரம் உள்ள உணவகத்தில் வெள்ளைக்காளி மற்றும் போலீசார் உணவருந்திக் கொண்டிருந்தனர்.
அப்போது, கார்களில் அங்கு வந்த 15 பேர் கொண்ட கும்பல், வெள்ளைக்காளியைக் கொல்லும் நோக்கில் அவர் மீது நாட்டு வெடிகுண்டுகளை வீசினர். அப்போது வெள்ளைக்காளியை காப்பாற்றும் நோக்கில் தடுத்த 2 காவலர்கள் காயமடைந்தனர். அந்த கும்பலை நோக்கி போலீசார் சுட்டதால், அந்த கும்பல் அங்கிருந்து காரில் தப்பிச் சென்றது.
இந்த சம்பவத்தின்போது, ரவுடி வெள்ளைக்காளியுடன் அவருடைய வழக்கறிஞர் இருந்ததாகவும், அவருக்கு காவலர்கள் செல்போன் கொடுத்து உதவியதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.
இதுகுறித்து சென்னை காவல் துறை சார்பில் உயரதிகாரிகள் குழு அமைக்கப்பட்டு விசாரணை நடத்தப்பட்டது. அப்போது, வெள்ளைக்காளிக்கு பாதுகாப்புக்கு சென்ற அனைத்து காவலர்களிடமும் தீவிர விசாரணைகள் நடத்தப்பட்டது. துறை ரீதியான விசாரணையில் 3 காவலர்கள் ரவுடி வெள்ளைக்காளியிடம் பணம் வாங்கிக்கொண்டு அவருக்கு உதவியது உறுதி செய்யப்பட்டது.
இதேபோன்று தொடர்ந்து பலமுறை ரவுடி வெள்ளைக்காளிக்கு காவலர்கள் உதவியதும் விசாரணையில் தெரியவந்தது. அதன் அடிப்படையில் காவல் உதவி ஆய்வாளர்கள் திருமுருகன், செல்லதுரை, ஆயுதப்படை காவல் ஆய்வாளர் மாரிமுத்து ஆகிய மூன்று பேரையும் பணியிடை நீக்கம் செய்து சென்னை காவல் ஆணையர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
இந்த மூன்று காவலர்களிடமும் தொடர்ந்து தீவிர விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருவதாகவும், சிறைக் கைதிகளுக்கு இதுபோன்று காவலர்கள் உதவி செய்தால் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் சென்னை காவல் ஆணையர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் எனவும் காவல் துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.