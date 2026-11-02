காட்பாடி அருகே வனவிலங்குகளை வேட்டையாடிய மூவர் தப்பியோட்டம் - வனத்துறையினர் வலைவீச்சு
வண்டறந்தாங்கல், புளியமரத்தூர் பகுதியை சேர்ந்த மூன்று நபர்கள் முள்ளம்பன்றி மற்றும் புனுகுப்பூனை ஆகிய வனவிலங்குகளை வேட்டையாடியது வனத்துறை விசாரணையில் தெரியவந்தது.
Published : November 2, 2026 at 12:53 PM IST
வேலூர்: காட்பாடி வனச் சரகத்திற்கு உட்பட்ட காப்புக்காட்டில் வனவிலங்குகளை வேட்டையாடியதாகக் கூறப்படும் மூன்று பேர், வனத் துறையினரைக் கண்டதும் தப்பியோடிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
காட்பாடி வனச் சரகத்திற்கு உட்பட்ட சிங்காரெட்டியூர் அடுத்த பனடங்கி காப்புக்காடு மலைப்பகுதியில் வனவிலங்குகள் வேட்டையாடப்படுவதாகக் வனத் துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது. அந்த தகவலின் பேரில், காட்பாடி வனச்சரக வன அலுவலர் கந்தசாமி தலைமையில், வனத்துறையினர் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.
அப்போது வனப்பகுதியில் சிலர் சந்தேகத்திற்கிடமான வகையில், வேட்டையில் ஈடுபட்டிருப்பது தெரிய வந்தது. இதனையடுத்து வேட்டையாடிய நபர்களை வனத் துறையினர் பிடிக்க முயன்ற போது, அந்த நபர்கள் அங்கிருந்து தப்பியோடியதாகக் கூறப்படுகிறது. அவர்கள் முள்ளம்பன்றி மற்றும் புனுகுப்பூனை ஆகிய வனவிலங்குகளை வேட்டையாடியது தெரியவந்தது.
இதனை தொடர்ந்து சம்பவ இடத்தில் வனத் துறையினர் மேற்கொண்ட சோதனையில், வனவிலங்குகளையும், வேட்டைக்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு நாட்டுத் துப்பாக்கி மற்றும் இரண்டு இருசக்கர வாகனங்களையும் பறிமுதல் செய்தனர். தொடர்ந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பொருட்களை வனத் துறையினர் எடுத்துச் சென்று விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இந்தச் சம்பவத்தில் தொடர்புடையதாகக் கருதப்படும் வண்டறந்தாங்கல், புளியமரத்தூர் பகுதியைச் சேர்ந்த ராஜேஷ், தனக்கோட்டி, கார்த்திக் ஆகிய மூன்று பேரையும் வனத் துறையினர் அடையாளம் கண்டுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தப்பியோடிய மூவரையும் பிடிக்க காட்பாடி வனத்துறையினர் தீவிரமாகத் தேடி வருகின்றனர்.
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மேலும் காப்புக்காடு மற்றும் வனப்பகுதிகளில் சட்டவிரோதமாக வனவிலங்குகளை வேட்டையாடுவதைத் தடுக்கும் வகையில் வனத் துறையினர் கண்காணிப்புப் பணிகளைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர். வனவிலங்குகளை வேட்டையாடியதாகக் கூறப்படும் இந்தச் சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.