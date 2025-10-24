ETV Bharat / state

பல கோடி ரூபாய் இரிடியம் மோசடி - அதிமுக நிர்வாகிகள் உட்பட 3 பேர் கைது!

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜியின் ஆதரவாளரான பட்டுராஜன் உட்பட 3 பேர் இரிடியம் மோசடியில் ஈடுபட்டதாக கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

விருதுநகர் சிபிசிஐடி அலுவலகம்
விருதுநகர் சிபிசிஐடி அலுவலகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 24, 2025 at 5:35 PM IST

விருதுநகர்: இரிடியம் முதலீட்டில் இரட்டிப்பு லாபம் என்று ஆசை வார்த்தை கூறி, பல கோடி ரூபாய் மோசடியில் ஈடுபட்டதாக அதிமுக நிர்வாகி உட்பட 3 பேரை சிபிசிஐடி போலீசார் கைது செய்தனர்.

விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாளையம் சேத்தூர் அதிமுக நிர்வாகி பட்டுராஜன் (52), அதிமுக உறுப்பினர் கந்தநிலா (55), ராணி நாச்சியார் (53) ஆகியோர் சேர்ந்து தனியார் அறக்கட்டளை ஒன்றை தொடங்கி, இரிடியம் முதலீட்டில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

இரிடியத்தில் முதலீடு செய்தால் குறைந்த காலத்தில் அதிக லாபம் பெறலாம் என்று பலரிடம் இவர்கள் ஆசை வார்த்தை கூறியதாகக் கூறப்படுகிறது. தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் பலரிடம் பல கோடி ரூபாய் பெற்று இவர்கள் மூவரும் மோசடியில் ஈடுபட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில் பணத்தை இழந்த வெம்பக்கோட்டையை சேர்ந்த பழனியப்பன், விருதுநகர் மாவட்ட சிபிசிஐடி அலுவலகத்தில் புகார் அளித்தார்.

அந்த புகாரின் பேரில் விருதுநகர் சிபிசிஐடி அதிகாரிகள், அதிமுக நிர்வாகிகளான பட்டுராஜன், கந்தநிலா, ராணி நாச்சியார் ஆகிய மூவரை பிடித்து விசாரணை நடத்தினர். இதில், மூவரும் பல கோடி ரூபாய் மோசடியில் ஈடுபட்டது தெரிய வந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து, அவர்கள் மீது வழக்குப் பதிவு செய்து சிபிசிஐடி போலீசார் கைது செய்தனர். மேலும் இதில் தொடர்புடைய சிலரை தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.

இரிடியம் மோசடியில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள பட்டுராஜன் சேத்தூர் முன்னாள் கூட்டுறவு சங்க தலைவராகவும், சேத்தூர் பேரூராட்சி 8 வது வார்டு அதிமுக செயலாளர், செட்டியார்பட்டி பேரூராட்சி பூத் கமிட்டி பொறுப்பாளர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பதவிகளை வகித்து வருபவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

