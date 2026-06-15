பெரம்பலூர் அருகே கார் விபத்து - சம்பவ இடத்திலேயே 3 இளைஞர்கள் உயிரிழப்பு
சாலை விபத்து குறித்து தெலங்கானாவை சேர்ந்த லாரி ஓட்டுநரிடம் காவல் துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Published : June 15, 2026 at 5:25 PM IST
பெரம்பலூர்: பெரம்பலூர் அருகே சாலை விபத்தில் 3 பேர் உயிரிழந்தனர்.
பெரம்பலூரை சேர்ந்த சங்கர் (37), அரியலூர் மாவட்டம் சன்னாசி நல்லூர் கிராமத்தை சேர்ந்த சக்தி (21), மற்றும்
அரிசானந்தம் கிராமத்தை சேர்ந்த விஜய் (30) ஆகியோர் ஒரு காரில் துறையூரில் இருந்து பெரம்பலூர் நோக்கி வந்துள்ளனர். இவர்களது கார் இன்று காலை பெரம்பலூர் சாலையில் தி - களத்தூர் அருகே வந்து கொண்டிருந்த போது, எதிரே பெரம்பலூரில் இருந்து துறையூர் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த லாரி திடீரென மோதியது. இதில் காரில் பயணம் செய்த சங்கர், சக்தி மற்றும் விஜய் ஆகிய மூவரும் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர்.
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இந்த விபத்து குறித்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த பெரம்பலூர் ஊரக காவல் நிலைய போலீசார், விபத்தில் இறந்தவர்களின் உடல்களை மீட்டு உடற்கூறு ஆய்வுக்காக பெரம்பலூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
தொடர்ந்து இந்த விபத்து குறித்து தெலங்கானாவை சேர்ந்த லாரி ஓட்டுநர் ஜலீல் பாஷா சாய்க் என்பவரிடம் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். சாலை விபத்தில் 3 இளைஞர்கள் உயிரிழந்தது அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.