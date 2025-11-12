ETV Bharat / state

2.5 கோடி சொத்திற்கு போலி பத்திரம் தயார் செய்து மோசடி! மூன்று பேர் கைது!

அப்துல் காதர் என்பவர் தனது மகள் திருமணத்திற்கு பணம் தேவைப்பட்டதால் விநாயகா ஆச்சாரியா என்பவரது பெயரில் பொது அதிகார பத்திரத்தை தயார் செய்துள்ளார்.

கோப்புப்படம்
Published : November 12, 2025 at 11:05 PM IST

சென்னை: 2.5 கோடி மதிப்புள்ள சொத்திற்கு போலி கிரைய பத்திரம் தயார் செய்து, அந்த ஆவணத்தை வங்கியில் அடமானம் வைத்து கடன் பெற்று ஏமாற்றிய வழக்கில் மேலும் இருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

கிண்டியைச் சேர்ந்தவர் அப்துல் காதர்(65) இவர் தனது மகளின் திருமணத்திற்கு பணம் தேவைப்பட்ட காரணத்தினால் தனது தொழில் நண்பரான சிவா என்பவர் மூலம் அறிமுகமான மடிப்பாக்கத்தைச் சார்ந்த விநாயகா ஆச்சாரியா என்பவரை அணுகி, பணம் கேட்டுள்ளார்.

இதனையடுத்து விநாயகா ஆச்சாரியா அப்துல் காதருக்கு சொந்தமான கிண்டியில் உள்ள சொத்தினை அடமானம் வைத்து பணம் கொடுப்பதாக வாக்குறுதி அளித்துள்ளார். இதனை நம்பி அப்துல் காதர் அந்த சொத்தினை விநாயக ஆச்சாரியா பெயரில் பொது அதிகார பத்திரத்தை தயார் செய்துள்ளார்.

இதனையடுத்து அப்துல் காதருக்கு தெரியாமல் அவரது வாழ்நாள் சான்றிதழை போலியாக தயாரித்து அவரது சொத்தினை சேலத்தைச் சேர்ந்த சுஜாதா என்பவருக்கு விற்பனை செய்வது போல் ஆவணத்தை தயார் செய்துள்ளார். பின்னர் அந்த ஆவணத்தை பயன்படுத்தி அவிநாசியில் உள்ள தனியார் வங்கியில், அந்த இடத்தினை வாங்குவதற்காக 75.80 லட்சம் கடன் பெற்று அந்தப் பணத்தினை விநாயகா ஆச்சாரியா மற்றும் சுஜாதா ஆகியோர் அவர்களின் கூட்டாளிகளுடன் சேர்ந்து மோசடி செய்து உள்ளனர்.

போலி பத்திர வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டவர்

இதனை அறிந்த அப்துல் காதர் தன்னை ஏமாற்றிய நபர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு மத்திய குற்றப் பிரிவில் புகார் அளித்தார். அப்புகாரின் அடிப்படையில் நம்பிக்கை ஆவணங்கள் மோசடி புலனாய்வு பிரிவில் வழக்கு பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வந்தனர்.

போலீசார் விசாரணையில் சென்னை மடிப்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த விநாயகர் ஆச்சார்யா, சிவா, அவரது மனைவி ஷர்மிளா, சுஜாதா, தாட்ச்சியாணி ஆகியோர் கூட்டு சேர்ந்து அப்துல் காதருக்கு சொந்தமான சொத்தினை கிரையம் பெற்று அதை வங்கியில் அடமானம் வைத்து அந்த பணத்தினை மோசடியாக பெற்று ஏமாற்றியது தெரியவந்துள்ளது. இதில் சிவா என்பவரை கடந்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர். மேலும் இந்த சம்பவத்தில் தலைமறைவாக இருப்பவர்களை தனிப்படை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வந்தனர்.

போலி பத்திர வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டவர்
இந்நிலையில் டெல்லியைச் சேர்ந்த விநாயகர் ஆச்சாரியாவை (51), கடந்த 25ஆம் தேதி டெல்லியில் வைத்தும், கடந்த ஏழாம் தேதி சேலத்தைச் சேர்ந்த சுஜாதா(48) என்பவரை சேலத்தில் வைத்தும், சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு தனிப்படை போலீசார் கைது செய்தனர். இருவரிடமும் விசாரணை நடத்திய பின்பு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சென்னை புழல் சிறையில் அடைத்தனர். மேலும் இந்த வழக்கில் தலைமறைவாக உள்ள குற்றவாளிகளை சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு தனிப்படை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.

TAGGED:

கிரைய பத்திரம் மோசடி
போலி பத்திரம் மோசடி
FAKE DOCUMENT SCAM
CHENNAI CRIME
LAND DOCUMENT SCAM CASE

