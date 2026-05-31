டெம்போ மீது கார் மோதிய கோர விபத்தில் மூன்று பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழப்பு

சாலை விபத்தில் உயிரிழந்தவரை காண உறவினர்கள் காரில் சென்றுக் கொண்டிருந்தபோது இந்த கோர விபத்து நிகழ்ந்ததாக காவல் துறை விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.

விபத்து நிகழ்ந்த இடம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : May 31, 2026 at 10:09 PM IST

கன்னியாகுமரி: சாலையோரம் நின்றுக் கொண்டிருந்த டெம்போ மீது கார் மோதிய கோர விபத்து இரண்டு பெண்கள், ஒரு சிறுவன் என மூன்று பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர்.

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில் அடுத்த வெள்ளமடம் பகுதியில் காவல்கிணறு புறவழிச் சாலை அமைந்துள்ளது. இந்த சாலையில் அந்த வழியாக சென்று கொண்டிருந்த டெம்போ வேன் ஒன்று திடீரென பழுதாகி சாலையில் நின்றது. அதனை சாலையில் ஓரமாக நிறுத்தி வைத்திருந்தனர். இந்த நிலையில் நான்கு வழிச்சாலை வழியாக நாகர்கோவிலை நோக்கி கார் ஒன்று வேகமாக வந்து கொண்டிருந்தது.

திடீர் என்று கார் ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து அதிவேகமாக சாலையில் ஓரத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த டெம்போ வேன் மீது மோதியது. இந்த விபத்தில் கார் அப்பளம் போல் நொறுங்கியது. அதில் பயணித்தவர்கள் இடுப்பாடுகளுக்குள் சிக்கி ரத்த வெள்ளத்தில் கிடந்தனர்.

அந்த பகுதியில் இருந்தவர்கள் மற்றும் சாலையில் வாகனங்களில் வந்தவர்கள் ஓடி சென்று காருக்குள் சிக்கியவர்களை மீட்க முயன்றனர். அப்போது காரின் முன் இருக்கையில் இருந்த ஒரு ஆணும் பெண்ணும் சடலமாக கிடந்தனர். பின் இருக்கையில் இருந்த ஒரு ஆணும் பெண்ணும் பலத்த காயத்துடன் உயிருக்கு போராடிக் கொண்டிருந்தனர்.

அவர்களை மீட்டு சிகிச்சைக்காக நாகர்கோவிலில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு ஆம்புலன்ஸில் அனுப்பி வைத்தனர்.ஆனால் மருத்துவமனைக்கு செல்லும் வழியிலேயே, படுகாயம் அடைந்த அந்த பெண்ணும் உயிரிழந்தார்.

இந்த விபத்து குறித்து ஆரல்வாய்மொழி காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கொடுக்கப்பட்டது விரைந்து வந்த போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர். விசாரணையில் நெல்லை மாவட்டம் வள்ளியூர் பைபாஸ் ரோடு அருகே இரண்டு இருசக்கர வாகனங்கள் மோதி விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த விபத்தில் 4 பேருக்கு காயம் ஏற்பட்டது. இந்த விபத்தில் சிறுமளஞ்சி பகுதியை சேர்ந்த மனோஜ் என்பவர் படுகாயம் அடைந்துள்ளார். அவரை மேல் சிகிச்சைக்காக நாகர்கோவில் அடுத்த ஆசாரிபள்ளம் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்துள்ளனர்.

அங்கு அவர் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் சிகிச்சை பெற்று வந்தார் ஆனால், துரதிர்ஷ்டவசமாக அவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். இறந்த செய்தி அவரது உறவினர்களுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது. தகவல் அறிந்த அவரின் உறவினர்கள் காரில் ஆசாரிபள்ளம் அரசு மருத்துவமனைக்கு விரைந்து வந்து கொண்டிருந்த வழியில் இந்த விபத்து நடந்துள்ளது என்று தெரிய வந்தது.

இந்த விபத்தில் துரைச்சி, சிவகாமி, சிறுவன் கிஷோர் ஆகியோர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். காரை ஓட்டிச் சென்ற சுரேஷ் படுகாயம் அடைந்த நிலையில் தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக ஆரல்வாய்மொழி போலீசார் வழக்கு
பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

