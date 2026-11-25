கும்பகோணம் இளம்பெண் கொலை வழக்கில் 3 பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை - சிபிசிஐடி போலீசாருக்கு டிஜிபி பாராட்டு
இளம்பெண் கொலை வழக்கில் சிறப்பாகப் பணியாற்றிய சிபிசிஐடி காவல்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் காவலர்களை தமிழ்நாடு காவல் துறை டிஜிபி மகேஷ் குமார் அகர்வால் வெகுவாகப் பாராட்டியுள்ளார்
Published : November 25, 2026 at 1:34 PM IST
சென்னை: இளம்பெண் கொலை வழக்கில் மூன்று குற்றவாளிகளுக்கும் ஆயுள் தண்டனை விதித்து தஞ்சாவூர் மகளிர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
இது குறித்து தமிழ்நாடு காவல்துறை வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பில், “தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பகோணம் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் கடந்த 2018-ம் ஆண்டு 26 வயதுடைய பெண் ஒருவர் போதைப் பொருள் கலந்த மதுபானம் கொடுக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டார்.
இந்த கொலைச் சம்பவம் தொடர்பாக சின்னப்பா, ஷேக் மைதீன், காளி ஆகிய மூன்று பேர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு முதலில் கும்பகோணம் காவல் நிலைய போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர்.
இந்த நிலையில், இந்த வழக்கின் விசாரணையை சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை தாமாக முன்வந்து கண்காணித்து வழக்கை சிபிசிஐடி காவல் துறைக்கு மாற்றி உத்தரவிட்டது.
இதையடுத்து சிபிசிஐடி காவல் துறையினர் இந்த வழக்கை விரிவான முறையிலும் முறையாகவும் விசாரணை செய்து உரிய காலக்கெடுவுக்குள் குற்றப்பத்திரிகையை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தனர். மேலும், குற்றவாளிகளுக்கு உரிய தண்டனை பெற்றுத் தரும் நோக்கில் வழக்கின் ஒவ்வொரு கட்ட விசாரணையையும் தொடர்ந்து கண்காணித்து வந்தனர்.
அந்த வகையில், இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய சாட்சிகளுக்கு உரிய காலத்தில் நீதிமன்ற அழைப்பாணைகள் அனுப்பப்படுவதையும், ஒவ்வொரு விசாரணை நாளிலும் சாட்சிகள் தவறாமல் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகி சாட்சியம் அளிப்பதையும் சிபிசிஐடி போலீசார் உறுதி செய்தனர்.
இந்த வழக்கின் விசாரணை எவ்விதத் தடையுமின்றி தொடர்ந்து நடைபெறுவதற்கும் அரசு தரப்பு சாட்சிகள் தங்களது சாட்சியங்களைத் தெளிவாகவும் விரிவாகவும் நீதிமன்றத்தில் எடுத்துரைப்பதற்கும் தேவையான தொடர் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டனர்.
3 பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை
சிபிசிஐடி போலீசாரின் இந்த தொடர் கண்காணிப்பு மற்றும் முறையான விசாரணையின் பலனாக தஞ்சாவூர் மாவட்ட மகளிர் நீதிமன்றம் இந்த வழக்கில் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
அதன்படி, முதல் குற்றவாளியான சின்னப்பாவுக்கு 35 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் சிறைத் தண்டனையும், இரண்டாவது குற்றவாளியான ஷேக் மைதீன் மற்றும் மூன்றாவது குற்றவாளியான காளி ஆகிய இருவருக்கும் தலா 30 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் சிறைத் தண்டனையும் விதித்து நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது.
மூன்று குற்றவாளிகளுக்கும் தண்டனை பெற்றுத் தருவதில் சிபிசிஐடி காவல் துறையினர் மேற்கொண்ட விரிவான விசாரணை சாட்சியங்களை முறையாக திரட்டி நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பித்தல் மற்றும் வழக்கு விசாரணையைத் தொடர்ந்து கண்காணித்தல் ஆகிய நடவடிக்கைகள் முக்கியப் பங்கு வகித்துள்ளது.
இந்த வழக்கில் சிறப்பாகப் பணியாற்றிய சிபிசிஐடி காவல் துறை அதிகாரிகள் மற்றும் காவலர்களை தமிழ்நாடு காவல்துறை டிஜிபி மகேஷ் குமார் அகர்வால் வெகுவாகப் பாராட்டியுள்ளார்” எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.