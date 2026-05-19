ஆத்தூரில் மின்சாரம் தாக்கியதில் கணவன் மனைவி உட்பட மூன்று பேர் பலி
மூன்று பேரின் உடல்களும் உடல்கூறு ஆய்விற்காக திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : May 19, 2026 at 11:33 AM IST
திண்டுக்கல்: கணவன், மனைவி உள்பட மின்சாரம் தாக்கி மூன்று பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், ஆத்தூர் அக்ரஹாரம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் கருப்பையா. இவருடைய மனைவி சுதா. இவர்களுக்கு இரண்டு மகன்கள் உள்ளனர். கருப்பையா கொத்தனார் வேலை பார்த்து வந்துள்ளார்.
இந்த நிலையில் நேற்று (மே 18) இரவு, ஆத்தூர் பகுதியில் காற்றுடன் கூடிய பலத்த மழை பெய்துள்ளது. மழை நின்ற பின்னர் கருப்பையா, அவரது வீட்டின் மாடிக்கு சென்றுள்ளார். அப்போது, அவர் மின்சாரம் தாக்கி மாடியிலேயே சுருண்டு விழுந்துள்ளார். நீண்ட நேரம் ஆகியும் கணவன் திரும்பி வராததால், அவரை தேடி மனைவி சுதா மாடிக்குச் சென்றுள்ளார்.
அப்போது, அங்கு மயங்கி விழுந்த நிலையில் கருப்பையா கிடந்துள்ளார். இதைக் கண்டு அதிர்ந்துபோன சுதா உடனே அவரை தூக்கி முயற்சித்துள்ளார். ஆனால், அவரையும் மின்சாரம் தாக்கியுள்ளது. இதனால், அவரும் அங்கேயே சரிந்து விழுந்துள்ளார். இந்த சத்தம் கேட்டு வந்த பக்கத்து வீட்டைச் சேர்ந்த கல்லூரி மாணவன் சுப்பிரமணிய சிவா, இருவரையும் காப்பாற்ற முயன்றுள்ளார்.
ஆனால், அவர் மீதும் மின்சாரம் பாய்ந்து, தூக்கி வீசப்பட்டுள்ளார். இதை அறிந்த அக்கம், பக்கத்தினர் உடனடியாக மின்சாரத்தை துண்டித்துவிட்டு, மூவரையும் மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு அவர்களை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், மின்சாரம் தாக்கி மூவரும் ஏற்கனவே உயிரிழந்துவிட்டதாக தெரிவித்துள்ளனர்.
சம்பவம்குறித்து தகவல் அறிந்து வந்த போலீஸார், மூவரும் உயிரிழந்த இடத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர். முன்னதாக, மூவரும் மின்சார வாரியத்தின் வயர் அறுந்து விழுந்ததினாலேயே இறந்ததாக கருதப்பட்டது. ஆனால், போலீஸாரின் முதற்கட்ட விசாரணையில், மொட்டை மாடியில் மின்வாரியத்திற்கு சொந்தமான வயர்கள் எதுவும் இல்லை. மேலும், அந்த பாதையில் வயர் எதுவும் செல்லவில்லை. வீட்டில் உள்ள எலக்ட்ரிக் லைனில் ஏற்பட்ட மின் கசிவினாலேயே அடுத்தடுத்து மூவரும் இறந்தனர் என்பது தெரிய வந்துள்ளது.
இதையடுத்து, மூன்று பேரின் உடல்களும் உடல்கூறு ஆய்விற்காக திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், மின்சாரம் தாக்கி மூன்று பேர் அடுத்தடுத்து உயிரிழந்த சம்பவம் ஆத்தூர் பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.