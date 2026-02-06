ETV Bharat / state

கட்டுமான தொழிலாளி செங்கலால் அடித்துக் கொலை: 3 பேர் கைது

கொலை செய்யப்பட்ட கார்த்திக் மற்றும் கைது செய்யப்பட்ட மூன்று பேருக்கும் இடையே ஏற்கனவே முன் விரோதம் இருந்ததாக போலீசார் விசாரணையில் தெரிய வந்தது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty image)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 6, 2026 at 1:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

தூத்துக்குடி: மது அருந்தியதை தட்டிக் கேட்ட இளைஞரை செங்கலால் அடித்துக் கொலை செய்த சகோதரர்கள் உள்பட 3 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம், கோவில்பட்டி அருகே உள்ள ஆவல்நத்தம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் முத்துராஜ் மகன் கார்த்திக் (28). கட்டுமான தொழிலாளியாக வேலை பார்த்து வந்தார். இவரது மனைவி சுப்புலட்சுமி. இவர்களுக்கு 2 பெண் குழந்தைகள் உள்ளனர். இந்நிலையில் நேற்று நள்ளிரவில், கார்த்திக் வீடு அருகே அதே பகுதியைச் சேர்ந்த வேலுச்சாமி மகன்கள் வேல்முருகன் (33), அய்யாதுரை (28), முத்துசாமி மகன் முனியசாமி (34) ஆகியோர் மது அருந்திக் கொண்டிருந்ததாகத் தெரிகிறது.

இதனை கார்த்திக் கண்டித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர்களுக்குள் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது. ஆத்திரமடைந்த வேல்முருகன் உள்ளிட்ட 3 பேரும், அருகில் கிடந்த செங்கல்லை எடுத்து கார்த்திக்கை சரமாரியாக தாக்கியதாகக் கூறப்படுகிறது. பலத்த காயமடைந்த அவர், சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.

கைதானவர்கள்
கைது செய்யப்பட்டவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதன் பிறகு அவர்கள் 3 பேரும் அங்கு அங்கிருந்து தப்பிச் சென்று விட்டனர். இந்த தகவல் அறிந்து கோவில்பட்டி டிஎஸ்பி ஜெகநாதன், மேற்கு காவல் நிலைய இன்ஸ்பெக்டர் நவநீதகிருஷ்ணன், எஸ்ஐ-க்கள் சண்முகம், ராமச்சந்திரன் மற்றும் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று கார்த்திக் உடலை கைப்பற்றி, பிரேதப் பரிசோதனைக்காக தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனைக்கு ஆம்புலன்ஸ் மூலம் அனுப்பி வைத்தனர்.

இதையும் படிங்க: போதைப்பொருள் வழக்கில் நடிகை உட்பட 9 பேர் கைது - கோலிவுட்டில் அதிர்ச்சி

மேலும், இந்த சம்பவம் தொடர்பாக மேற்கு காவல் நிலைய போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து வேல்முருகன் உள்ளிட்ட 3 பேரையும் தேடி வந்தனர். இந்நிலையில் இன்று கோவில்பட்டி கூடுதல் பேருந்து நிலையத்தில் வெளியூர் செல்வதற்காக நின்று கொண்டிருந்த வேல்முருகன் உள்ளிட்ட 3 பேரையும் போலீசார் கைது செய்தனர். அதனைத் தொடர்ந்து அவர்களிடம் விசாரணை நடந்து வருகிறது.

நள்ளிரவில் கட்டுமான தொழிலாளி அடித்துக் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. கொலை செய்யப்பட்ட கார்த்திக் மற்றும் கைது செய்யப்பட்ட மூன்று பேருக்கும் இடையே அங்குள்ள கண்மாய் பகுதியில் மீன் பிடித்து விற்பனை செய்வதில் ஏற்கெனவே முன் விரோதம் இருந்ததாகவும் போலீசார் கூறுகின்றனர்.

TAGGED:

KOVILPATTI WORKER MURDER
KOVILPATTI MURDER CASE
CONSTRUCTION WORKER DEATH
கட்டிட தொழிலாளி அடித்துக் கொலை
CONSTRUCTION WORKER MURDER IN TUT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.