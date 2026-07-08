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போலீசாரின் வாகன சோதனையில் ஏர் கன் வைத்திருந்த 3 பேர் கைது; நெல்லையில் பரபரப்பு

கைது செய்யப்பட்ட மூவரும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 8, 2026 at 6:36 PM IST

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திருநேல்வேலி: வாகன சோதனையின் போது ஏர் கன் வைத்திருந்த 3 பேரை நெல்லை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

திருநெல்வேலி மாவட்டம், மூன்றடைப்பு காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் காவல்துறையினர் வழக்கமான வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தபோது, இருசக்கர வாகனத்தில் சந்தேகத்திற்கிடமான வகையில் வந்த மூவரை நிறுத்தி சோதனை செய்தனர். அப்போது, மூவரும் மது போதையில் இருந்தது தெரியவந்தது. மேலும், அவர்கள் வைத்திருந்த பொருட்களை சோதனை செய்தபோது அவர்களிடம் ஒரு ஏர் கன் (Air Gun) இருந்ததை போலீசார் கண்டுபிடித்தனர்.

இதையடுத்து, சம்பவம் குறித்து மூன்றடைப்பு காவல் நிலைய ஆய்வாளருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. உடனே காவல் ஆய்வாளர் தலைமையிலான போலீசார் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து வந்து, மூவரையும் காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் சென்று விசாரணை நடத்தினர். விசாரணையில், அவர்கள் நெல்லை மாவட்டம் தோட்டாகுடியைச் சேர்ந்த பரமகுரு (34), சரவணன் (26), மற்றும் சுரேஷ் (18) என்பது தெரியவந்தது.
எனவே மூவரும் மது போதையில் பொது இடத்தில் ஏர் கன் வைத்திருந்தது தொடர்பாக போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து கைது செய்தனர்.

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கைது செய்யப்பட்ட மூவரும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். அவர்களிடமிருந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ஏர் கன் எந்த நோக்கத்திற்காக வைத்திருந்தனர், அது எங்கிருந்து பெறப்பட்டது, வேறு ஏதேனும் சட்டவிரோத செயல்களில் பயன்படுத்த திட்டமிட்டிருந்தனரா? என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோணங்களில் மூன்றடைப்பு போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

TAGGED:

THREE PEOPLE ARREST
POLICE
ஏர் கன்
கைது
POLICE VEHICLE CHECK

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