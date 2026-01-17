வீடு கட்டும் பணியின் போது விபத்து: மூன்று வட மாநில தொழிலாளர்கள் பலி
உயிரிழப்பு சம்பவம் தொடர்பாக அருவாங்காடு காவல்துறையினர் வழக்குப் பதிவு விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : January 17, 2026 at 10:43 PM IST
நீலகிரி: வீடு கட்ட மண் தோண்டிய போது 40 அடி உயர சுவர் இடிந்து விழுந்த விபத்தில் வட மாநில தொழிலாளர் மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர்.
நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூர் அருகே உள்ள ஜெகதளா ஓதனட்டி பகுதியில் வீடு கட்டுவதற்காக மண் தோண்டும் பணி நடைபெற்றது. இந்த பணியில் வட மாநிலத்தை சேர்ந்த அப்துல் ரகுமான் (22), நசீர் (33), உஸ்மான் (36) உள்ளிட்ட தொழிலாளர்கள் ஈடுபட்டு வந்தனர். தொழிலாளர்கள் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த பொழுது எதிர்பாராத விதமாக அருகில் இருந்த 40 அடி உயர மண் சுவர் அவர்கள் மீது இடிந்து விழுந்தது. இதில் மூவரும் மண்ணில் புதைந்தனர்.
சம்பவம் தொடர்பாக தகவல் அறிந்து அருவங்காடு போலீசார் மற்றும் தீயணைப்புத் துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்தனர். தொடர்ந்து மண்ணில் சிக்கியவர்களை ஜேசிபி இயந்திரம் மூலம் மீட்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர். சிறிது நேரத்தில் மண்ணில் புதைந்திருந்த ஒரு நபரை உயிருடன் மீட்டு குன்னூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு ஆம்புலன்ஸ் மூலம் கொண்டு சென்றனர். ஆனால் அவர் செல்லும் வழியிலேயே உயிரிழந்தார். மண்ணில் புதைந்திருந்த மேலும் இருவர் சடலமாக மீட்கப்பட்டனர்.
உடல்கள் அனைத்தும் பிரேதப் பரிசோதனைக்காக குன்னூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு போலீசார் அனுப்பி வைத்துள்ளனர். இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சம்பவம் தொடர்பாக அருவாங்காடு காவல்துறையினர் வழக்குப் பதிவு விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இது தொடர்பாக குன்னூர் சார் ஆட்சியர் கூறுகையில், "இந்த பணிகளை மேற்கொள்ள முறையாக அனுமதி பெற்றுள்ளனரா? என்பது குறித்து ஆய்வு செய்து வருகிறோம். இந்த விபத்தில் மண்ணில் புதையுண்ட மூவருமே உயிரிழந்துள்ளனர்" என்றார்.
இது தொடர்பாக குன்னூர் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சாந்தி ராமு தெரிவிக்கையில், "நீலகிரி மாவட்டத்தில் பல இடங்களில் அனுமதி இல்லாமல் ஜேசிபி இயந்திரங்களை கொண்டு கட்டடங்கள் கட்டும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. இது போன்ற அனுமதி அற்ற கட்டட பணிகளை ஆய்வு மேற்கொண்டு அரசு அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும்" எனத் தெரிவித்தார்.