ஏரிக்குள் பதுங்கிய 3 பேர் கைது - விசாரணையில் சிக்கிய நாட்டு துப்பாக்கிகள்
ஏரிக்குள் பதுங்கியிருந்த 3 பேரை பிடித்து சோதனை செய்தபோது, அவர்கள் உரிமம் இல்லாமல் மூன்று நாட்டு துப்பாக்கிகளை வைத்திருந்தது தெரியவந்தது
Published : July 29, 2026 at 9:13 PM IST
வேலூர்: வேலூர் மாவட்டம் அரியூர் அருகே உள்ள ரெண்டேரிகோடி பகுதியில் சந்தேகத்திற்கிடமாக ஏரிக்குள் பதுங்கியிருந்த மூன்று பேரை காவல்துறையினர் விரட்டிப் பிடித்து கைது செய்ததுடன், அவர்களிடமிருந்து உரிமம் இல்லாமல் வைத்திருந்த மூன்று நாட்டு துப்பாக்கிகளையும் பறிமுதல் செய்தனர்.
பொதுமக்களின் பாதுகாப்புக்காகவும், சட்டவிரோத செயல்களை தடுக்கும் வண்ணமும், இரவு நேரத்தில் காவல்துறையினர் ரோந்து பணிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அந்த வகையில், வேலூர், அரியூர் அருகே ரோந்து பணியின்போது காவல்துறையினர் நாட்டு துப்பாக்கிளை பறிமுதல் செய்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
வேலூர் மாவட்டம் அரியூர் காவல் நிலைய ஆய்வாளர் நாகராஜ் தலைமையிலான காவல்துறையினர், ரெண்டேரிகோடி பகுதியில் வழக்கமான ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது அங்குள்ள ஏரியின் நடுப்பகுதியில் சாக்குப் பையுடன் சந்தேகத்திற்கு இடமளிக்கும் வகையில் ஆள் நடமாட்டம் இருப்பதை அறிந்தனர்.
உடனே ஏரி பகுதிக்கு காவல்துறையினர் சென்றபோது, மூன்று பேர் ஏரிக் கரையோரத்தில் பதுங்கியிருப்பதை காவல்துறையினர் கவனித்தனர். இதையடுத்து, அவர்களை அழைத்து விசாரணை நடத்த காவல்துறையினர் முயன்றபோது, மூவரும் அங்கிருந்து தப்பிச் செல்ல முயன்றனர். உடனடியாக காவல்துறையினர் விரட்டிச் சென்று அவர்களை மடக்கிப் பிடித்தனர்.
தொடர்ந்து அவர்களிடம் விசாரணை நடத்தினர். அப்போது அவர்களிடம் நடத்திய சோதனையில், உரிமம் இல்லாமல் மூன்று நாட்டு துப்பாக்கிகளை வைத்திருந்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, அந்த மூன்று நாட்டு துப்பாக்கிகளையும் காவல்துறையினர் பறிமுதல் செய்தனர்.
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நாட்டு துப்பாக்கிகள் எப்படி கிடைத்தது, யாரிடம் வாங்கினார்கள் போன்ற கோணங்களில் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். முதற்கட்ட விசாரணையில், கைது செய்யப்பட்டவர்கள் வரதலம்பட்டு அருகே உள்ள நெல்லிமரத்துக் கொல்லை பகுதியைச் சேர்ந்த சேட்டு, கோபி மற்றும் ரஞ்சித் என்பது தெரியவந்தது.
அவர்களை கைது செய்த காவல்துறையினர், வேலூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர். பின்னர், நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் மூவரும் வேலூர் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக அரியூர் காவல்துறையினர் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இரவு ரோந்தின்போது 3 பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்தது அப்பகுதி மக்களிடையே வரவேற்பை பெற்று வருகிறது. குற்றச்செயல்கள் நடக்கும் முன்பே போலீசார், குற்றவாளிகளை பிடித்த சம்பவம் சமூக ஆர்வலர்களிடையே பாராட்டை பெற்று வருகிறது.