சிவகங்கையில் பெண் காவலருக்கு பாலியல் தொல்லை: 3 பேர் கைது
பாலியல் தொல்லை அளிக்க முயன்ற நபர்களிடம் இருந்து தப்பிய பெண் காவலர் உடனடியாக 100-க்கு அழைத்துள்ளார்.
Published : June 13, 2026 at 8:31 PM IST
சிவகங்கை: பெண் காவலர் ஒருவருக்கு பாலியல் தொல்லை அளிக்க முயன்ற வழக்கில், லாரி ஓட்டுநர் உள்ளிட்ட 3 பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
சிவகங்கை மாவட்டத்தில் ஆயுதப்படைப் பிரிவில் 30 வயது பெண் ஒருவர் பணியாற்றி வருகிறார். நேற்று முன்தினம் (ஜூன் 11) இரவு பணி முடிந்த இவர், ஏற்கனவே அறிமுகமான ஆண் நண்பர் ஒருவரை சந்திக்க சென்றுள்ளார்.
அவர்கள் இருவரும் பேசிக் கொண்டிருந்தபோது, அந்த நபரோ தனது நண்பர்கள் என மேலும் இருவரை அங்கு வரவழைத்துள்ளார். இந்நிலையில், ஆண் நண்பர் மற்றும் அவரது நண்பர்கள் என மூவரும் சேர்ந்து திடீரென பெண் காவலருக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுக்க முயன்றதாகக் கூறப்படுகிறது.
அவர்களிடமிருந்து சாதுரியமாக தப்பிய பெண் காவலர், அங்கிருந்து ஓடியுள்ளார். தொடர்ந்து, காவல் கட்டுப்பாட்டு அறை உதவி எண் 100-க்கு அழைத்து தகவல் தெரிவித்துள்ளார். இதன் அடிப்படையில் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த ரோந்து போலீசார், பெண் காவலரை பாதுகாப்பாக மீட்டுள்ளனர்.
அதைத் தொடர்ந்து, சிவகங்கை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் (எஸ்.பி.) சிவபிரசாத் உத்தரவின் பேரில், துணைக் காவல் கண்காணிப்பாளர் அமல அட்வின் மற்றும் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய ஆய்வாளர் மாரீஸ்வரி ஆகியோர் இந்த விவகாரம் குறித்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
முதற்கட்ட விசாரணையில், பெண் காவலருக்கு பாலியல் தொல்லை தர முயன்ற குற்றத்திற்காக, மானாமதுரை அருகே உள்ள தூதை கிராமத்தை சேர்ந்த லாரி ஓட்டுநர் ராபின் (28), சித்தாலங்குடி கிராமத்தை சேர்ந்த மகாராஜா (29) மற்றும் ஹரிஸ் (21) ஆகிய மூவரையும் கையுங்களவுமாக பிடித்தனர். அதைத் தொடர்ந்து மூவரையும் கைது செய்த போலீசார், பாதிக்கப்பட்ட பெண் கொடுத்த புகாரின் அடிப்படையில் அவர்கள் மீது வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
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பெண்களின் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்த அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வரும் சூழலில், இரண்டு நாட்களுக்கு முன்புதான் சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை திட்டத்தை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் களமிறக்கியுள்ளார். இதுபோன்ற சூழலில், ஒரு பெண் காவலருக்கே இதுபோன்ற சம்பவம் நேரந்திருப்பது, போலீசாருக்கே பாதுகாப்பு இல்லையா என்ற அச்சம் மக்கள் மனதில் எழுந்துள்ளது.