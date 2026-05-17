அரசு பேருந்து மோதி ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த மூவர் பலி
விபத்து நடைபெற்றிருக்கும் இந்தப் பகுதியில், அடிக்கடி விபத்துகள் நிகழ்வதாக உள்ளூர் மக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.
Published : May 17, 2026 at 1:01 PM IST
விழுப்புரம்: அரசு பேருந்து மோதியதில் இரண்டு சக்கர வாகனத்தில் சென்ற ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த மூன்று பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
புதுச்சேரி மாநிலம் காலாப்பட்டு பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் ஸ்டாலின், கார்த்திக் மற்றும் சிலம்பரசன். இவர்கள் மூவரும் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள். இதில் கார்த்திக் என்பவருக்கு உடல்நிலை சரியில்லை என கூறப்படுகிறது. ஆகையால், புதுச்சேரியில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு கார்த்திக்கை அழைத்துக் கொண்டு ஸ்டாலின், சிலம்பரசன் ஆகியோர் ஒரே பைக்கில் சென்றுள்ளனர்.
அவ்வாறு அவர்கள் விழுப்புரம், கோட்டகுப்பம் பகுதி அருகே சென்றுக் கொண்டிருந்தபோது சென்னையில் இருந்து திருத்துறைப்பூண்டி நோக்கி சென்ற அரசு விரைவு பேருந்து ஒன்று, அவர்கள் மீது பலமாக மோதியுள்ளது. இதனால் பைக்கில் இருந்து பல அடி தூரத்திற்கு தூக்கி வீசப்பட்ட மூவரும், பலத்த காயமடைந்த நிலையில் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர்.
விபத்து குறித்த தகவல் அறிந்து வந்த கோட்டகுப்பம் போலீஸார், மூவரின் உடல்களையும் மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக பிஐஎம்எஸ் (PIMS) மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். தொடர்ந்து, விபத்துக்கான உண்மையான காரணம் என்ன? என்பது குறித்தும் போலீஸார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். குறிப்பாக, பேருந்தின் வேகம், ஓட்டுநரின் கவனக்குறைவு உள்ளிட்ட பல்வேறு கோணங்களில் தங்களின் விசாரணையை போலீஸார் துரிதப்படுத்தி உள்ளனர்.
இந்த நிலையில், விபத்து நடைபெற்றிருக்கும் இந்தப் பகுதியில், அடிக்கடி விபத்துகள் நிகழ்வதாக உள்ளூர் மக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர். சென்னை-புதுச்சேரி நெடுஞ்சாலையில் அதிகளவில் வாகனப் போக்குவரத்து இருப்பதால், இரு சக்கர வாகனங்கள் செல்லும் போது பெரும் அபாயம் ஏற்படுவதாக அவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
குறிப்பாக, இரவு நேரங்களில் பேருந்துகளின் வேகம் அதிகமாக இருப்பதால் அடிக்கடி விபத்துகள் ஏற்படுவதாகவும் புகார் எழுந்துள்ளது. தொடர்ந்து, சென்னை-புதுச்சேரி சாலையில் வேகக் கட்டுப்பாட்டு அமலாக்கம், போக்குவரத்து சிக்னல்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை அதிகப்படுத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கை மக்களிடையே எழுந்துள்ளது.
உயிரிழந்த மூவரும் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பதால் அந்த பகுதியே சோகத்தில் மூழ்கியுள்ளது. மேலும், ஒரே நாளில் மூன்று உயிர்களை பறிகொடுத்த குடும்பத்தினருக்கு உள்ளூர் பொதுமக்களும், அரசியல் பிரமுகர்களும் ஆறுதல் தெரிவித்து வருகின்றனர். விபத்தில் பலியானவர்களின் உடல்கள் பிரேதப் பரிசோதனைக்குப் பின் உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டன. இந்த விபத்து தொடர்பாக அரசு பேருந்து ஓட்டுநர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
மேலும், சாலை பாதுகாப்பு குறித்து அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று போக்குவரத்து நிபுணர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர்.