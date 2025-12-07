சாலை விபத்தில் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 3 பேர் உயிரிழப்பு; குழந்தைகள் உள்பட 5 பேர் படுகாயம்

ETV Bharat / state

மருத்துவமனையில் கதறும் உறவினர்கள்
மருத்துவமனையில் கதறும் உறவினர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 7, 2025 at 9:48 PM IST

1 Min Read
விழுப்புரம்: திண்டிவனம் அருகே ஜக்காம்பேட்டை பகுதியில் சாலையோர பள்ளத்தில் கார் கவிழ்ந்த விபத்தில் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 3 பேர் உயிரிழந்தனர். மேலும், குழந்தைகள் உள்பட 5 பேர் காயங்களுடன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

திருவள்ளூர் மாவட்டம், காரமடை பகுதியைச் சேர்ந்தவர் கோவிந்தராஜ். இவரது மனைவி திருப்பாவை. தம்பதியின் மகன் வெங்கடேசன். இவர், அதே பகுதியில் இருசக்கர வாகனம் சர்வீஸ் சென்டர் நடத்தி வந்தார். இந்நிலையில் வெங்கடேசன் தனது மனைவி கல்பனா மல்லி, மகள்கள் மிதுலா ஸ்ரீ, ஹனன்யா ஸ்ரீ, அக்கா பிருந்தா, அவரது கணவர் சரவணன் ஆகிய 7 பேருடன் விழுப்புரம் அருகே உள்ள மதுரவீரன் கோயிலுக்கு சென்று விட்டு, மீண்டும் காரில் திண்டிவனம் நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தனர்.

உயிரிழந்தவர்
உயிரிழந்தவர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இவர்களது கார், திண்டிவனம் அருகே உள்ள ஜக்காம்பேட்டை தனியார் மருத்துவமனை எதிரே வந்தபோது முன்னாள் இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த நபரை இடிக்காமல் இருப்பதற்காக வெங்கடேசன் தனது காரை திருப்பி உள்ளார். இதனால் கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார் திண்டிவனம் - திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உள்ள பள்ளத்தில் கவிழ்ந்து விபத்துக்கு உள்ளானது.

இந்த விபத்தில் வெங்கடேசனின் மனைவி கல்பனா மல்லி, வெங்கடேசனின் தாய் திருப்பாவை, அவரது தந்தை கோவிந்தராஜ் ஆகியோர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். மேலும் வெங்கடேசனின் இரண்டு பெண் குழந்தைகள் மிதுலா ஸ்ரீ மற்றும் ஹனன்யா ஸ்ரீ, அவரது அக்கா பிருந்தா மற்றும் மாமா சரவணன் ஆகியோர் படுங்காயம் அடைந்து துடித்தனர்.

உயிரிழந்தவர்
உயிரிழந்தவர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இவர்களுடைய அலறல் சத்தம் கேட்டு அக்கம் பக்கத்தினர் ஓடி வந்து பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்து விபத்து குறித்து மயிலம் காவல் நிலையத்துக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். உடனே போலீசார் வந்து உயிரிழந்த 3 பேரின் சடலங்களை மீட்டு திண்டிவனம் அரசு பொது மருத்துவமனையில் பிரேதப் பரிசோதனைக்காகவும், படுகாயம் அடைந்தவர்களை அதே மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காகவும் அனுப்பி வைத்தனர்.

உயிரிழந்தவர்
உயிரிழந்தவர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், இந்த விபத்தில் முன்னால் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற தென்கலவாய் கிராமத்தைச் சேர்ந்த செல்வம் காயங்களுடன் திண்டிவனம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த விபத்து குறித்து மயிலம் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து தீவிரமாக விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இந்த சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே அதிர்ச்சியையும், சோகத்தையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

