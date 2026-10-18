விக்கிரவாண்டி அருகே கோர விபத்து; ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 3 பேர் பலி
ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த தாய், மகன் மற்றும் பேத்தி ஆகியோர் சாலை விபத்தில் உயிரிழந்த இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : October 18, 2026 at 5:17 PM IST
சென்னை: விக்கிரவாண்டி அருகே நிகழ்ந்த சாலை விபத்தில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 3 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சென்னை வண்ணாரப்பேட்டையை சேர்ந்தவர் அருள்தாஸின் மனைவி தங்கபாய் (60). இவர் தனது மகன் ஜான் பிரிட்டோ (33), மகள் லதா கிருஷ்டி, மருமகன் ராஜ்குமார், பேத்திகள் எவர்ஜெலின் (10), ஜெசலா (7) ஆகியோருடன் விடுமுறைக்காக தூத்துக்குடி சென்றிருந்தனர். பின்னர், தூத்துக்குடியில் இருந்து சென்னை நோக்கி அனைவரும் நேற்று காரில் திரும்பிக் கொண்டிருந்தனர்.
இந்நிலையில், இன்று காலை திருச்சி - சென்னை நெடுஞ்சாலையில் விக்கிரவாண்டியை அடுத்துள்ள வி.சாலை அருகே சென்றபோது, முன்னால் சென்று கொண்டிருந்த மீன் லாரி மீது இவர்களின் கார் மோதியதாக கூறப்படுகிறது.
இந்த கோர விபத்தில் தங்கபாய், ஜான்பிரிட்டோ, சிறுமி எவர்ஜெலின் மூவரும் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். காரை ஓட்டிய ராஜ்குமார், இவரது மனைவி லதா கிருஷ்டி, சிறுமி ஜெசலா ஆகியோர் படுகாயங்களுடன் மீட்கப்பட்டு முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்களுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த தாய், மகன், பேத்தி ஆகியோர் சாலை விபத்தில் உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. விபத்து குறித்து தகவல் அறிந்த விக்கிரவாண்டி காவல்துறையினர் உடனடியாக நிகழ்விடத்திற்கு விரைந்து சென்று வழக்குப் பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இந்த விபத்தால் திருச்சி – சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சிறிது நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது