ETV Bharat / state

திருவள்ளூர் அம்மோனியா வாயு விபத்து: இடைக்கால அறிக்கை தாக்கல் செய்த மூவர் குழு

திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் தனியார் தொழிற்சாலையில் ஏற்பட்ட அம்மோனியா கசிவு காரணமாக 9 பேர் உயிரிழந்த நிலையில், 67 பேர் காரணமாக மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

வாயுக்கசிவால் பாதிக்கப்பட்டோர் ஆம்புலன்சில் ஏற்றி கொண்டுசெல்லப்பட்டபோது
வாயுக்கசிவால் பாதிக்கப்பட்டோர் ஆம்புலன்சில் ஏற்றி கொண்டுசெல்லப்பட்டபோது (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 23, 2026 at 2:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: அம்மோனியா கசிவு விபத்து தொடர்பாக விசாரணை மேற்கொள்ள முதலமைச்சர் விஜய் அமைத்த 3 பேர் குழு இன்று இடைக்கால அறிக்கையை சமர்ப்பித்தனர்.

திருவள்ளூர் மாவட்டம், பெரியபாளையம் அருகே உள்ள கன்னிகைபேர் கிராமத்தில், புனித பீட்டர் & பால் கடல் உணவு ஏற்றுமதி நிறுவனம் ஒன்று செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த தொழிற்சாலையில் கடந்த ஜூன் 21ஆம், கூலிங் பைப்பில் இருந்து திடீரென அம்மோனியா வாயுக் கசிவு ஏற்பட்டது. இதனால் பெரும் விபத்து ஏற்பட்டு, சில நிமிடங்களிலேயே அங்கிருந்த தொழிலாளர்களுக்கு மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டு அடுத்தடுத்து மயங்கி விழுந்தனர்.

தொடர்ந்து, இந்த விபத்தின் காரணமாக, அங்கு பணியாற்றிய மற்றும் அந்த வளாகத்தில் தங்கியிருந்த 77 நபர்கள் (73 பெண்கள், 4 ஆண்கள்) பாதிக்கப்பட்டு திருவள்ளூர் மற்றும் சென்னை உட்பட நான்கு மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். தொடர்ந்து, அமைச்சர்கள் அமோனிய வாயுக் கசிவு ஏற்பட்ட இடத்தை ஆய்வு செய்தும், மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள பாதிக்கப்பட்டவர்களையும் நேரில் சந்தித்தும் ஆறுதல் தெரிவித்தனர். இதில் 9 பெண்கள் உயிரிழந்துள்ளதாக அரசு சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனைத்தொடர்ந்து அம்மோனியா வாயுக்கசிவு சம்பவம் குறித்து விசாரணை நடத்த ஒரு குழுவை அமைத்து முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டிருந்தார்.
இதுகுறித்து முதலமைச்சர் வெளியிட்டிருந்த அறிக்கையில், தொழிலாளர் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார இயக்குநர், மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரிய உறுப்பினர் செயலாளர் மற்றும் பொது சுகாதாரத் துறையின் கூடுதல் இயக்குநர் ஆகியோர் அடங்கிய 3 பேர் கொண்ட விசாரணைக் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இதையும் படிங்க: அம்மோனியா கசிவு: உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 9 ஆக உயர்வு

இந்த குழு 24 மணி நேரத்திற்குள் இடைக்கால அறிக்கையையும், 3 நாட்களுக்குள் இறுதி அறிக்கையையும் சமர்ப்பிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது என தெரிவித்திருந்தார். அதன்படி, முதலமைச்சர் விஜய் அமைத்த குழு இன்று இடைக்கால அறிக்கையை சமர்ப்பித்தனர்.

அதில், "திருவள்ளூர் மாவட்ட அம்மோனியா கசிவு எதனால் ஏற்பட்டது? தொழிற்சாலை பாதுகாப்பு இல்லாமல் இருந்ததா? பாதுகாப்பு அம்சங்கள் இல்லாமல் செயல்பட்டவர்கள் யார்? என்னென்ன பாதுகாப்பு அம்சங்கள் இருந்திருந்தால் இந்த விபத்து தவிர்க்கப்பட்டிருக்கும்” என்ற கேள்விகளுக்கு விடை கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும், வடமாநில தொழிலாளர்கள் முழுமையாக கொண்டு, இந்த பதப்படுத்தும் தொழிற்சாலை இயங்கி வரும் நிலையில், தொழிலாளர்களின் பாதுகாப்பு சட்டங்கள் முறையாக பின்பற்றப்பட்டதா? அவர்களுக்கு முறையான பாதுகாப்பு உடை வழங்கப்பட்டதா? உள்ளிட்டவை குறித்த தகவல்களும் தாக்கல் செய்யப்படும் அறிக்கையில் இணைக்கப்படுகிறது. மேலும், இந்த சம்பவம் குறித்த இறுதி அறிக்கை ஓரிரு நாட்களில் முதலமைச்சரிடம் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளதாக அரசுத்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

TAGGED:

AMMONIA GAS LEAK ACCIDENT
அம்மோனியா வாயு விபத்து
AMMONIA GAS LEAK COMMITTEE REPORT
திருவள்ளூர் கன்னிகைபேர்
TIRUVALLUR AMMONIA GAS LEAK

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.