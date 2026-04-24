செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை மையங்களில் மூன்று அடுக்கு பாதுகாப்பு
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் சட்டமன்றத் தேர்தலில் 85.46 சதவிகிதம் வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.
Published : April 24, 2026 at 5:51 PM IST
செங்கல்பட்டு : செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் அமைக்கப்பட்ட உள்ள மூன்று வாக்கு எண்ணிக்கை மையத்தில் மூன்று அடுக்கு பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நேற்று (ஏப்ரல் 23) நடைபெற்றது. இதில் தமிழ்நாட்டில் 85.15 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகி வரவாற்று சாதனை படைத்தது. இதில் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை 85.46 சதவிகிதம் வாக்குப்பதிவானது. இதில் அதிகபட்சமாக மதுராந்தகம் சட்டமன்ற தொகுதியில் 92.30 சதவீதமும், குறைந்தபட்சமாக சோழிங்கநல்லூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் 89.39 சதவீதமும் பதிவானது. கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தலை காட்டிலும், தற்போது வாக்கு சதவீதம் அதிகரித்து உள்ளது.
கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் இருந்து பிரிக்கப்பட்டது செங்கல்பட்டு மாவட்டம். இங்கு ஏழு சட்டமன்றத் தொகுதிகள் உள்ளன. 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் செங்கல்பட்டு சட்டமன்றத் தொகுதியில் 68.92 சதவீதமும், தாம்பரம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் 65.39 சதவீதமும், பல்லாவரம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் 64.32 சதவீதமும், சோழிங்கநல்லூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் 60.78 சதவீதமும், திருப்போரூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் 83.74 சதவீதமும், செய்யூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் 82.73 சதவீதமும், மதுராந்தகம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் 85.14 சதவீதமும் வாக்குகள் பதிவாகி இருந்தன.
இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் தீவிர வாக்காளர்கள் திருத்தப் பணிக்கு பின்னர், சோழிங்கநல்லூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் 5,53,905 வாக்காளர்கள், பல்லாவரம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் 3,36,963 வாக்காளர்கள், தாம்பரம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் 3,30,060 வாக்களர்களும், செங்கல்பட்டு சட்டமன்றத் தொகுதியில் 3,72,839 வாக்காளர்களும், திருப்போரூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் 2,94,410 வாக்காளர்களும், செய்யூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் 2,03,998 வாக்காளர்களும், மதுராந்தகம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் 2,30,481 வாக்காளர்களும் இடம்பெற்றனர்.
இந்த நிலையில் நேற்று நடந்த முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் உள்ள ஏழு சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் வாக்குப்பதிவு சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது. இதில் செங்கல்பட்டு சட்டமன்ற தொகுதியில் 88.42 சதவீதமும், செய்யூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் 90.47 சதவீதமும், மதுராந்தகம் சட்டமன்ற தொகுதியில் 92.30 சதவீதமும், பல்லாவரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் 83.63 சதவீதமும், சோழிங்கநல்லூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் 89.39 சதவீதமும், தாம்பரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் 83.92 சதவீதமும், திருப்போரூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் 88.58 சதவீதம் என கடந்த முறையை விட அதிக வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.
ஏழு சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் பயன்படுத்தப்பட்ட வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள், கட்டுப்பாட்டு கருவிகள் அனைத்தும் அனைத்துக் கட்சி முகவர்கள் முன்னிலையில் சீல் வைக்கப்பட்டு வாகனங்களில் ஏற்றப்பட்டு அந்தந்த வாக்கு எண்ணும் மையங்களுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டன.
அதில் தாம்பரம், பல்லாவரம், சோழிங்கநல்லூர் ஆகிய மூன்று சட்டமன்றத் தொகுதிக்குட்பட்ட வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள், குரோம்பேட்டை எம்.ஐ.டி கல்லூரி வளாகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள வாக்கு எண்ணூம் மையத்தில் வைக்கப்பட்டு பூட்டி சீல் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
அதே போல், செங்கல்பட்டு சட்டமன்றத் தொகுதி, திருப்போரூர் சட்டமன்றத் தொகுதிக்குட்பட்ட வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள், ஆத்தூர் பகுதியில் உள்ள சமூக மேம்பாட்டுக்கான ஒருங்கிணைந்த பயிற்சி மையத்தில் வைக்கப்பட்டு சீல் வைக்கப்பட்டது.
செய்யூர், மதுராந்தகம் சட்டமன்றத் தொகுதிக்குட்பட்ட வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் மதுராந்தகத்தில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் வைக்கப்பட்டு சீல் வைக்கப்பட்டது.
இந்த மூன்று வாக்கு எண்ணும் மையங்களிலும் மத்திய ஆயுதப்படை காவல்துறையினர், தமிழ்நாடு சிறப்பு காவல் படையினர், செங்கல்பட்டு மாவட்ட சட்டம் ஒழுங்கு காவல் துறையினர் தீவிர பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மூன்று அடுக்கு பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ள நிலையில், தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரியான மாவட்ட ஆட்சியர் மாலதி ஹெலன் நேரில் ஆய்வு செய்தார். மேலும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தி அதிகாரிகளுக்கு அறிவுரை வழங்கினார்.