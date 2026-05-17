மும்மொழி கொள்கையில் மு.க.ஸ்டாலின் நிலைப்பாட்டை இன்றைய அரசும் பின்பற்ற வேண்டும்; வைகோ வலியுறுத்தல்
தஞ்சாவூரில் நடந்த பூண்டி துளசி வாண்டையார் நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சியில் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
Published : May 17, 2026 at 7:44 PM IST
தஞ்சாவூர்: பிஎம் ஸ்ரீ திட்டம் மற்றும் மும்மொழி கல்விக் கொள்கையை மு.க.ஸ்டாலின் அரசு ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை. அதே நிலைப்பாட்டை இன்றைய அரசும் பின்பற்ற வேண்டும் என்று மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
தஞ்சாவூரில் இன்று (மே 17) செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோவிடம் நடிகர் ரஜினிகாந்த் போயஸ் கார்டனில் அளித்த பேட்டி குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த அவர், "ஒருவர் சொன்ன கருத்தை நான் ஆதரித்தோ, மறுத்தோ பேசுகிற வழக்கம் எனக்கு என்றைக்கும் இல்லை. அது அவருடைய கருத்து" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ, "சமூகநீதி, மதச்சார்பின்மை, ஜனநாயகம், பெண்கள் பாதுகாப்பு, தமிழ்நாடு வாழ்வாதாரங்களைக் காக்கும் கடமை, இவற்றில் இம்மி அளவும் பிசகாமல் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ள ஜோசப் விஜய் ஆட்சியை நடத்த வேண்டும். பிஎம் ஸ்ரீ திட்டம், மும்மொழி கல்விக் கொள்கையை முந்தைய மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான அரசு ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை. அதே நிலைப்பாட்டைத் தான் இன்றைய அரசும் பின்பற்ற வேண்டும்.
நீட் தேர்வு அச்சத்தால் மாணவ, மாணவிகள் மிகப்பெரிய அளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதற்கு பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான், தனது அமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்ய வேண்டும். வருகிற உள்ளாட்சித் தேர்தலில் திமுக அணி வெற்றி பெறும். ஆனைமங்கலம் செப்பேடுகளை விட பழமையான செப்பேடுகள், சோழ மண்டலத்தின் பல்வேறு இடங்களில் உள்ளது. அவற்றைக் கண்டறிந்து ஆய்வுச் செய்ய வேண்டிய கடமை மத்திய அரசுக்கு உள்ளது" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
|இதையும் படிங்க: நாங்கள் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து பொறாமைப்பட்டது கிடையாது; ரஜினி குறித்து கமல் பெருமிதம்
முன்னதாக தஞ்சாவூரில் நடைபெற்ற காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் எம்.பி.யும், மூத்த தலைவருமான பூண்டி துளசி அய்யா வாண்டையாரின் நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சியில் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ கலந்து கொண்டார். இந்த நிகழ்ச்சியில், திமுக எம்.பி. முரசொலி, துணை மேயர் அஞ்சுகம் பூபதி, மதிமுக மாவட்டச் செயலாளர் தமிழ்ச்செல்வன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
தமிழ்நாட்டின் 13-வது முதலமைச்சராகப் பதவியேற்றுள்ள விஜய், சென்னையில் உள்ள மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோவின் இல்லத்திற்கு நேரில் சென்று வாழ்த்துப் பெற்றார். அப்போது விஜயை கைப்பிடித்து வெளியே அழைத்து வந்து கூடியிருந்த மக்கள் முன்னால் உற்சாகத்துடன் கையசைத்து முதலமைச்சர் விஜய்யை காரில் வழியனுப்பி வைத்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.