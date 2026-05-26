தொழிலாளர்களை ஏற்றி சென்ற வேன் கட்டுப்பாட்டை இழந்து விபத்து; சிறுமி உட்பட 3 பேர் பலி
வேனில் பயணம் செய்த ஷூ கம்பெனி தொழிலாளர்கள் 10-க்கும் மேற்பட்டோர் பலத்த காயமடைந்தனர்.
Published : May 26, 2026 at 9:45 PM IST
ராணிப்பேட்டை: ஷூ கம்பெனி தொழிலாளர்கள் சென்ற வேன் கட்டுப்பாட்டை இழந்து எதிரே வந்த கார்கள் மீது மோதியதில் சிறுமி உட்பட 3 பேர் பலியானார்கள்.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் காவேரிப்பாக்கம் அருகே ஷூ கம்பெனி தொழிலாளர்களை ஏற்றி சென்ற வேன் கட்டுப்பாட்டை இழந்து எதிர்திசையில் வந்த கார்கள் மீது மோதி ஏற்பட்ட கோர விபத்தில் 3 வயது சிறுமி உட்பட 3 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். மேலும் 10-க்கும் மேற்பட்டோர் பலத்த காயமடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் மாந்தாங்கல் பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் “சாரா” என்ற தனியார் காலணி தயாரிப்பு தொழிற்சாலையில் பணிபுரியும் ஊழியர்களை ஏற்றிக்கொண்டு வேன் ஒன்று வழக்கம் போல் பணிகளை முடித்து பனப்பாக்கம் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தது.
அப்போது ஒச்சேரி அடுத்த சித்தாஞ்சி பகுதியில் சென்னை – பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சென்றபோது, திடீரென வேன் ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனால் வேன் முதலில் சாலை தடுப்புச்சுவரில் மோதி, பின்னர் எதிர்திசையில் வந்த இரண்டு கார்கள் மீது நேருக்கு நேர் மோதியது.
இந்த பயங்கர விபத்தில் காஞ்சிபுரத்திலிருந்து ஆம்பூர் நோக்கி காரில் பயணம் செய்த 3 வயது சிறுமி, 80 வயது முதியவர், கார் ஓட்டுநர் ஆகிய 3 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். காரில் பயணம் செய்த மற்றொரு பெண் பலத்த காயமடைந்து கவலைக்கிடமான நிலையில் வாலாஜா அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
மேலும் வேனில் பயணம் செய்த ஷூ கம்பெனி தொழிலாளர்கள் 10-க்கும் மேற்பட்டோர் பலத்த காயமடைந்தனர். அவர்கள் அனைவரும் வாலாஜாபேட்டை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
விபத்து குறித்து தகவல் அறிந்த காவேரிப்பாக்கம் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று மீட்பு பணிகளில் ஈடுபட்டனர். மேலும் விபத்தால் ஏற்பட்ட போக்குவரத்து நெரிசலை சரி செய்து, உயிரிழந்தவர்களின் உடல்களை கைப்பற்றி பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர்.
இதுகுறித்து காவேரிப்பாக்கம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விபத்திற்கான காரணம் குறித்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில், விபத்தில் காயமடைந்தவர்களை ராணிப்பேட்டை மற்றும் சோளிங்கர் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தாஹிரா, கபீல் ஆகியோர் வாலாஜாபேட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு நேரில் சென்று சந்தித்து நலம் விசாரித்ததுடன், உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கும் ஆறுதல் தெரிவித்தனர்.