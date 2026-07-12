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ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூர் அருகே சாலை விபத்தில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 3 பேர் உயிரிழப்பு

கோயிலுக்கு சென்றுவிட்டு வத்திராயிருப்புக்கு திரும்பிக் கொண்டிருந்த நிலையில் விபத்தில் சிக்கியது தெரிய வந்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 12, 2026 at 4:58 PM IST

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விருதுநகர்: ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூர் அருகே நிகழ்ந்த சாலை விபத்தில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 3 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.

விருதுநகர் மாவட்டம், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் அருகே சென்றுக் கொண்டிருந்த ஜீப், நத்தம்பட்டியில் சாலையில் வந்தபோது ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்தது. இதையடுத்து, ஜீப் சாலையின் தடுப்புச் சுவரில் அதிவேகமாக மோதியது.

இந்த விபத்தில், அதில் பயணித்தவர்களில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பெண் உள்பட 3 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். விபத்தில் காயமடைந்த ஆறு பேர் மீட்கப்பட்டு ஆம்புலன்ஸ் மூலம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அங்கு அவர்களுக்கு மருத்துவர்கள் சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர்.

தகவலறிந்து வந்த காவல்துறையினர் விபத்துக்குள்ளான வாகனத்தை அப்புறப்படுத்தி போக்குவரத்தை சீர் செய்தனர். அத்துடன், விபத்து குறித்து வழக்குப்பதிவுச் செய்த காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

முதற்கட்ட விசாரணையில், விபத்தில் இறந்தவர்களL் வத்திராயிருப்பு பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பதும், கல்லுப்பட்டி அருகே கோவிலுக்கு சென்றுவிட்டு திரும்பியபோது அவர்கள் பயணித்த ஜீப்விபத்தில் சிக்கியதும் தெரிய வந்துள்ளது.

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TAGGED:

சாலை விபத்தில் 3 பேர் உயிரிழப்பு
ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூர்
POLICE INVESTIGATION
VIRUDHUNAGAR DISTRICT
ROAD ACCIDENT

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