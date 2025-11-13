காவல்துறை வாகனம் மோதி மூவர் உயிரிழந்த சம்பவம்; உடல்களை வாங்க மறுத்து உறவினர்கள் 2வது நாளாக போராட்டம்
மாவட்ட ஆட்சியர், அமைச்சர் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் சொல்ல வருவதாக கூறி ஏமாற்றிவிட்டதாகவும் உறவினர்கள் குற்றம்சாட்டினர்.
Published : November 13, 2025 at 10:54 PM IST
மதுரை: காவல்துறை வாகனம் மோதியதில் உயிரிழந்த ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 3 பேரின் உடல்களை வாங்க மறுத்து உறவினர்கள் இன்று இரண்டாவது நாளாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
மதுரை மாவட்டம், சிட்டம்பட்டி கிராமத்தை சேர்ந்தவர்கள் பிரசாத் (25), அவரது மனைவி சத்யா (20), மகன் அஷ்வின் (2). இவர்கள், மதுரை அனஞ்சியூர் பகுதியில் மரணமடைந்த உறவினர் தங்கம்மாளின் இறுதிச்சடங்கில் பங்கேற்றுவிட்டு நேற்று முன்தினம் மாலை பைக்கில் திரும்பிக் கொண்டிருந்தனர். அவர்களுடன் சோனை ஈஸ்வரி (25) என்பவரும் பயணம் செய்தார்.
அப்போது சக்குடி அருகே எதிரே வந்த காவல்துறையினரின் வாகனம் பைக்கில் மோதியதில் பிரசாத், அவரது மனைவி சத்யா, குழந்தை அஷ்வின் ஆகியோர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். படுகாயமடைந்த சோனை ஈஸ்வரி சிகிச்சைக்காக மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்த நிலையில், உயிரிழந்தவர்களின் உறவினர்கள் இன்று இரண்டாவது நாளாக உடல்களை வாங்க மறுத்து மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை முன்பு சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அப்போது அவர்கள், 'விபத்தின் போது காவல்துறையினர் வாகனத்தில் பயணித்த காவலர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்ய வேண்டும், விபத்தில் உயிரிழந்த குடும்பத்தினருக்கு அரசு பணி வழங்க வேண்டும், உயிரிழந்த குடும்பத்திற்கு இழப்பீட்டு தொகை வழங்க வேண்டும், வழக்கை திசை திருப்பக் கூடாது, விபத்தில் காயமடைந்து சிகிச்சையில் உள்ள பெண்ணுக்கு தனியார் மருத்துவமனையில் உயர் சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும்' ஆகிய கோரிக்கையை வலியுறுத்தினர்.
போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஒரு பெண் மயக்கமடைந்த நிலையில், அவரை அருகில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும் மாவட்ட ஆட்சியர், அமைச்சர் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் சொல்ல வருவதாக கூறி ஏமாற்றிவிட்டதாகவும் குற்றம்சாட்டினர்.
பின்னர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களுடன் கோட்டாட்சியர் சங்கீதா தலைமையில் அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்படாமல் தொடர்ந்து அவர்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதையடுத்து மறியலில் ஈடுபட்ட நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோரை காவல்துறையினர் கைது செய்து அழைத்து சென்றனர். சாலை மறியல் போராட்டம் காரணமாக, ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக மதுரை அரசு மருத்துவமனை சாலையில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. சில ஆம்புலன்ஸ்கள் செல்ல முடியாமல் பாதியிலேயே திரும்பி மாற்றுப்பாதையில் சென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.