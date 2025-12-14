ரூ.1 கோடி மதிப்பிலான மெட்ரோ கட்டுமான பொருட்களை லாரியில் திருடிச் சென்ற மூவர் கைது
மதுரவாயல் மேம்பாலம் அருகே மறைத்து வைத்திருந்த மெட்ரோ கட்டுமான பொருட்களை சென்னை மெரினா காவல் நிலைய போலீசார் பத்திரமாக மீட்டனர்.
Published : December 14, 2025 at 10:16 PM IST
சென்னை: 97 லட்சம் மதிப்புடைய மெட்ரோ கட்டுமான பொருட்களை லாரியில் திருடிச் சென்ற ஓட்டுநர் உட்பட மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
சென்னையில், மெட்ரோ ரயில் பணிகளை மேற்கொண்டு வரும் தனியார் நிறுவனத்தில் நிர்வாக பிரிவில் வேலை செய்து வருபவர் தனசேகர். இவர் கடந்த 11ம் தேதி இரவு, மெரினா கலங்கரை விளக்கம் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் இருந்து மெட்ரோ பணிக்கு தேவையான சுமார் 97 லட்சம் மதிப்புள்ள கட்டுமான பொருட்களை அனுப்பியுள்ளார். அந்த பொருட்களை லாரி ஓட்டுநர் அஜய் மற்றும் கிளீனர் ஆதித்யா ஆகியோரிடம் ஒப்படைத்து பத்திரமாக லாரியில் ஏற்றி அனுப்பி வைத்துள்ளார்.
இதையடுத்து பல மணி நேரம் காலதாமதம் ஆகியும் லாரியில் கொண்டு சென்ற பொருட்கள் பனகல் பார்க் பகுதிக்கு வரவில்லை. இதனால் தனசேகர் லாரி ஓட்டுநரை தொலைபேசியில் தொடர்புகொண்டார். அப்போது அவர் தொலைபேசி அழைப்புகளை எடுக்காமல் இருந்து உள்ளார்.
பின்னர் லாரி எங்கே சென்றது என கட்டுமான நிறுவன அலுவலர்கள் தேடிப் பார்த்த போது, கோடம்பாக்கம் மீனாட்சி கல்லூரி அருகே லாரி தனியாக நிறுத்தப்பட்டிருந்தது. ஆனால், லாரியில் இருந்த சுமார் 97 லட்சம் மதிப்புள்ள மெட்ரோ கட்டுமான பொருட்கள் மாயமாகியிருந்தது.
இந்த சம்பவம் குறித்து சென்னை மெரினா காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர். புகாரின் அடிப்படையில் குற்றப்பிரிவு போலீசார் மெட்ரோ கட்டுமான பொருட்களை திருடி சென்ற நபர்களை தீவிரமாக தேடி வந்தனர். இந்நிலையில், பஞ்சாப் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த லாரி ஓட்டுநர் அஜய் மஸி (32), உத்தரப் பிரதேசத்தை சேர்ந்த கிளீனர் ஆதித்யா ராய் (19) மற்றும் அவர்களின் கூட்டாளியான பீகாரை சேர்ந்த கோவிந்த் பஸ்வான் (42) ஆகிய மூவரும் கைது செய்யப்பட்டனர்.
அவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், மெட்ரோ கட்டுமான பொருட்கள் அனைத்தும் மதுரவாயல் மேம்பாலம் அருகே மறைத்து வைத்திருப்பது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து அங்கு சென்ற போலீசார் 97 லட்சம் மதிப்புள்ள மெட்ரோ கட்டுமான பொருட்கள் அனைத்தையும் பறிமுதல் முதல் செய்தனர்.
இதையடுத்து அவர்களிடம் மேற்கொண்டு விசாரித்த போது, ''அஜய் மஸி மற்றும் கோவிந்த் பஸ்வான் ஆகிய இருவரும் லாரி ஓட்டுநராகவும், ஆதித்யா ராய் கிளீனர் ஆகவும் மெட்ரோ பணியில் வேலை செய்து வந்துள்ளனர். இந்நிலையில், மூவரும் சேர்ந்து திட்டம் தீட்டி 97 லட்சம் மதிப்பு உடைய மெட்ரோ கட்டுமான பொருட்களை திருடிச் சென்று மதுரவாயல் பைபாஸ் அருகே இறக்கி வைத்துவிட்டு லாரியை கோடம்பாக்கம் பகுதியில் விட்டுச் சென்றது தெரிய வந்தது.
இதையடுத்து மூவர் மீதும் வழக்குப்பதிவு செய்த மெரினா போலீசார் அவர்களை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.