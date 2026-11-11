சிறுமிகள் பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு: ஜெம் வீரமணி உள்பட 3 பேர் குண்டர் சட்ட அறிவுரை கழகத்தில் இன்று ஆஜர்
இருதரப்பு வாதங்களையும் பரிசீலித்த பிறகு, அவர்கள் மீது பிறப்பிக்கப்பட்ட குண்டர் தடுப்புச் சட்ட நடவடிக்கை சட்டப்படி தொடர வேண்டுமா அல்லது ரத்து செய்யப்பட வேண்டுமா என்பது குறித்து அறிவுரை கழகம் தனது பரிந்துரையை வழங்கும்.
Published : November 11, 2026 at 1:35 PM IST
சென்னை: சிறுமிகள் பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள ஜெம் கிரானைட்ஸ் உரிமையாளர் வீரமணி, அவரது கூட்டாளி சாந்தி மற்றும் அவரது கணவர் மகேந்திர சிம்ஹன் ஆகிய 3 பேரும் இன்று சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்திலுள்ள குண்டர் சட்ட அறிவுரை கழகத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட உள்ளனர்.
சிறுமிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்ததாக எழுந்த புகார்களின் அடிப்படையில் ஜெம் வீரமணி, சாந்தி, மகேந்திர சிம்ஹன் உள்ளிட்ட 9 பேர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர். இதில் ஜெம் வீரமணி மீது மட்டும் 8 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த வழக்குகள் தொடர்பாக சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
குண்டர் சட்ட அறிவுரை கழகத்தில் விசாரணை
கடந்த ஆகஸ்ட் 29-ஆம் தேதி ஜெம் வீரமணி, சாந்தி, மகேந்திர சிம்ஹன் ஆகிய 3 பேரும் கைது செய்யப்பட்டனர். தொடர்ந்து அவர்கள் மீது பல்வேறு புகார்கள் வந்ததைத் தொடர்ந்து, கடந்த அக்டோபர் 1-ஆம் தேதி சென்னை காவல்துறை அவர்கள் 3 பேர் மீதும் குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தின்கீழ் நடவடிக்கை எடுத்தது. இதையடுத்து மூவரும் புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தின்கீழ் கைது செய்யப்பட்டவர்களின் மீதான நடவடிக்கையை ஆய்வு செய்வதற்காக குண்டர் சட்ட அறிவுரை கழகம் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த அறிவுரை கழகத்தில் ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி முன்னிலையில் சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள் ஆஜர்படுத்தப்படுவார்கள். அப்போது காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள குற்றச்சாட்டுகள், குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தின்கீழ் கைது செய்யப்பட்டதற்கான காரணங்கள் குறித்து விசாரணை நடத்தப்படும்.
மேலும், சம்பந்தப்பட்ட நபர்களிடம் அவர்களது தரப்பு விளக்கமும் கேட்கப்படும். காவல்துறை அளிக்கும் விளக்கங்கள் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட நபர்களின் வாதங்களைப் பரிசீலித்த பிறகு, அவர்கள் மீது பிறப்பிக்கப்பட்ட குண்டர் தடுப்புச் சட்ட நடவடிக்கை சட்டப்படி தொடர வேண்டுமா அல்லது ரத்து செய்யப்பட வேண்டுமா என்பது குறித்து அறிவுரை கழகம் தனது பரிந்துரையை வழங்கும்.
இந்த நிலையில் இன்று பிற்பகல் 12 மணியளவில் சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் இயங்கி வரும் குண்டர் சட்ட அறிவுரை கழகத்தில் ஜெம் வீரமணி, சாந்தி மற்றும் மகேந்திர சிம்ஹன் ஆகிய 3 பேரும் ஆஜர்படுத்தப்பட உள்ளனர். அங்கு விசாரணை முடிந்ததும் மூவரும் மீண்டும் புழல் சிறைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட உள்ளதாக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.