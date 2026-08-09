300 அடி பள்ளத்தில் கார் கவிழ்ந்து 3 பேர் உயிரிழப்பு: நீலகிரியில் பரிதாபம்
துக்க நிகழ்வுக்கு சென்றுவிட்டு திரும்பியபோது நேரிட்ட இந்த விபத்தில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 3 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : August 9, 2026 at 9:45 PM IST
நீலகிரி: 300 அடி பள்ளத்தில் கார் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 3 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் மத்தம்பாளையத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் ராஜ்கண்ணன் (54), ராதிகா (55). நீலகிரி மாவட்டம் பெங்கால் மட்டத்தை சேர்ந்த டி.டி.போஜன் (70). இவர்கள் மூன்று பேரும் உதகை அருகே உள்ள எடக்காடு பகுதியில் உள்ள தங்கள் உறவினர் வீட்டுத் துக்க நிகழ்வுக்கு இன்று (ஆக.9) காரில் சென்றுள்ளனர்.
பின்னர், அவர்கள் மீண்டும் மஞ்சூர் - கெத்தை மலைச்சாலை வழியாக கோவை மத்தம்பாளையம் நோக்கி காரில் திரும்பிக் கொண்டிருந்தனர். ராஜ்கண்ணன் காரை ஓட்டிச் சென்றார். கெத்தை மலைப்பாதையின் வளைவு ஒன்றில் திரும்பியபோது, எதிர்பாராதவிதமாக ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார், சாலையோரமிருந்த 300 அடிபள்ளத்தில் கவிழ்ந்தது.
இந்த கோர விபத்தில் காரில் பயணித்த மூன்று பேரும் பலத்த காயமடைந்து சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். தகவலறிந்து விரைந்து வந்த மஞ்சூர் மற்றும் பில்லூர் மட்டம் போலீசார், தீயணைப்புத் துறையினர், உள்ளூர் பொதுமக்களின் உதவியுடன் பள்ளத்தில் கிடந்த உடல்களை மீட்டனர்.
பின்னர் பிரேதப் பரிசோதனைக்காக மேட்டுப்பாளையம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இந்த சம்பவம் குறித்து போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். உயிரிழந்த மூவரும் ஒரே குடும்பத்தைச் சேரந்தவர்கள் என்ற போதிலும், அவர்களுக்கு இடையேயான உறவுமுறை இன்னும் தெரிய வரவில்லை.
துக்க நிகழ்வுக்கு சென்றுவிட்டு திரும்பியபோது நேரிட்ட இந்த விபத்தில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 3 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.