அதிமுகவில் இருந்து விலகி தவெகவில் இணைந்தது ஏன்? சபாநாயகரிடம் முன்னாள் எம்எல்ஏக்கள் நேரில் விளக்கம்
அதிமுக முன்னாள் எம்எல்ஏக்கள் சபாநாயகரிடம் விளக்கம் அளித்துக் கொண்டிருந்த நிலையில், பண்ருட்டி தொகுதியின் அதிமுக எம்எல்ஏ மோகன் தலைமைச் செயலகத்துக்கு வந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
Published : July 9, 2026 at 6:35 PM IST
சென்னை: அதிமுகவில் இருந்து விலகி தவெகவில் இணைந்த முன்னாள் எம்எல்ஏக்கள் மரகதம் குமாரவேல், ஜெயக்குமார், சத்தியபாமா ஆகிய 3 பேரும் சபாநாயகரை இன்று சந்தித்து விளக்கம் அளித்தனர்.
தேர்தலுக்கு பிறகு சட்டப்பேரவையில் நடந்த நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில், முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக சி.வி.சண்முகம், எஸ்.பி.வேலுமணி தலைமையிலான 25 அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் வாக்களித்தனர்.
இதையடுத்து, தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்த அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் மீது கட்சித் தாவல் தடைச் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி சார்பில் சபாநாயகரிடம் மனு அளிக்கப்பட்டது.
இது ஒருபுறம் இருக்க, மதுராந்தகம் அதிமுக எம்எல்ஏ மரகதம் குமாரவேல், பெருந்துறை எம்எல்ஏ எஸ். ஜெயக்குமார், தாராபுரம் எம்எல்ஏ பி. சத்தியபாமா, அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி எம்எல்ஏ இசக்கி சுப்பையா ஆகிய 4 பேர் தங்கள் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் இணைந்தனர்.
இதன் தொடர்ச்சியாக, கரூர் தொகுதி அதிமுக எம்எல்ஏவும், முன்னாள் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சருமான எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர், முன்னாள் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் சி. விஜயபாஸ்கர் ஆகியோரும் தங்கள் பதவியை ராஜினாமா செய்து, தவெகவில் இணைந்தனர்.
இவ்வாறு தவெகவில் இணைந்த 6 எம்எல்ஏக்கள் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி சபாநாயகரிடம் அதிமுக சார்பில் புகார் அளிக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்த 21 அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் மீது நடவடிக்கை இல்லை என சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர் அறிவித்திருந்தார்.
மேலும், அதிமுக எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்த மரகதம் குமரவேல், ஜெயக்குமார், சத்யபாமா, இசக்கி சுப்பையா ஆகியோர் மீது நடவடிக்கை தொடங்கியுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
இதன் ஒருபகுதியாக, பெருந்துறை ஜெயக்குமார், தாராபுரம் சத்யபாமா, மதுராந்தகம் மரகதம் குமாரவேல், அம்பாசமுத்திரம் இசக்கி சுப்பையா ஆகிய 4 பேருக்கு விளக்கம் கேட்டு சபாநாயகர் நோட்டீஸ் அனுப்பி இருந்தார்.
இந்நிலையில், அவர்களில் பெருந்துறை ஜெயக்குமார், தாராபுரம் சத்யபாமா, மதுராந்தகம் மரகதம் குமாரவேல் ஆகிய மூவரும் இன்று தலைமைச் செயலகத்தில் சபாநாயகரை சந்தித்து விளக்கம் அளித்தனர்.
அதிமுகவில் கொறடா நியமிக்கப்படாத சூழலில் தான், தாங்கள் ராஜினாமா செய்ததாகவும், எனவே தங்கள் மீது கட்சி தாவல் தடை சட்டம் பாயாது எனவும் அவர்கள் விளக்கம் அளித்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இந்த சூழலில், பண்ருட்டி அதிமுக எம்எல்ஏவான மோகன் இன்று திடீரென தலைமைச் செயலகத்துக்கு வந்தார். இதனால் அங்கு சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
ஏற்கனவே 6 அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ராஜினாமா செய்த நிலையில், மேலும் ஒருவர் ராஜினாமா செய்ய உள்ளாரா என பலர் மனதிலும் கேள்வி எழுந்தது.
இதையடுத்து, சில நிமிடங்களிலேயே தலைமைச் செயலகத்தில் இருந்து பண்ருட்டி எம்எல்ஏ புறப்பட்டார். அவரிடம் சபாநாயகரை சந்திக்க உள்ளீர்களா என செய்தியாளர்கள் கேட்டதற்கு, 'இல்லை' என கூறிவிட்டு புறப்பட்டு சென்றார்.