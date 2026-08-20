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நீலகிரியில் கடந்த 10 நாட்களில் 3 யானைகள் உயிரிழப்பு; உணவு, தண்ணீர் பற்றாக்குறையால் சோகம்

வனவிலங்குகள் நீர் அருந்துவதற்கான ஏற்பாடுகளை வனத்துறையினர் உடனடியாக மேற்கொள்ள வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

உணவு பற்றாக்குறையால் உயிரிழந்த யானை
உணவு பற்றாக்குறையால் உயிரிழந்த யானை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 20, 2026 at 9:22 PM IST

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நீலகிரி: உணவு, தண்ணீர் பற்றாக்குறையால் கடந்த 10 நாட்களில் 3 யானைகள் உயிரிழந்த சம்பவம் நீலகிரியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நீலகிரி மாவட்டத்தில் தென்மேற்கு பருவமழை பொய்த்து போன காரணத்தால் அம்மாவட்டத்தில் கடுமையான வறட்சி நிலவி வருகிறது. குறிப்பாக போதிய மழை கிடைக்காமல் போனதால் மாவட்டத்தின் முக்கிய அணைகள் மற்றும் நீரோடைகள் அனைத்தும் தண்ணீர் இன்றி வறண்டு காணப்படுகிறது.

அதேசமயம், தென்மேற்கு பருவமழை பொய்த்து போனாலும் முதுமலை புலிகள் காப்பகம் வனப்பகுதி வழக்கம்போல் பச்சை பசேல் என்றே காட்சியளிக்கிறது. இருப்பினும், முதுமலை புலிகள் காப்பகத்தின் வெளி மண்டலத்திற்கு உட்பட்ட மாயார், மசினகுடி, சிகூர், தெங்குமரஹாடா ஆகிய நான்கு வனச்சரகங்களில் கடுமையான வறட்சி ஏற்பட்டுள்ளது.

இதனால் வன விலங்குகளுக்கு குடிநீர் மற்றும் தீவன தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், முதுமலை புலிகள் காப்பக வெளி மண்டல வனப்பகுதிகளில் கடந்த 8 ஆம் தேதி ஒரு யானை வறட்சியின் காரணமாக உயிரிழந்ததாக தகவல்கள் வெளியாகின. இதையடுத்து, நேற்று முன்தினம் ஒரு யானை உணவு மற்றும் தண்ணீர் பற்றாக்குறை காரணமாக இறந்ததாக கூறப்படுகிறது.

இந்த இரண்டு யானைகளின் உயிரிழப்பின் அதிர்வலை ஓய்வதற்குள்ளாக மற்றுமொரு யானை நேற்று உயிரிழந்தது பெருத்த அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கடந்த இரண்டு வாரத்திற்குள்ளாக மொத்தமாக மூன்று யானைகள் தண்ணீர் மற்றும் உணவு இல்லாத காரணத்தால் உயிரிழந்துள்ளது.

யானைகளின் இந்த உயிரிழப்பு தகவல் வனவிலங்கு ஆர்வலர்களிடையே பெருத்த சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஆகையால், வனவிலங்குகளை பாதுகாக்கும் வகையில் வனப்பகுதிகளில் வன விலங்குகளுக்கு தண்ணீர் தேவையை பூர்த்தி செய்யவும், உணவு தட்டுப்பாட்டை போக்கவும் முதுமலை புலிகள் காப்பக நிர்வாகம் மற்றும் தமிழ்நாடு அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

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மேலும், முதுமலை வனப்பகுதியில் உள்ள பல இடங்களில் தண்ணீர் தொட்டிகள் திறக்கப்பட வேண்டும் என்றும், வனவிலங்குகள் நீர் அருந்துவதற்கான ஏற்பாடுகளை வனத்துறையினர் உடனடியாக மேற்கொள்ள வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

சமீபத்தில், உலக யானைகள் தினத்தன்று ஒட்டுமொத்த நாட்டையே உலுக்கும் வகையில் தமிழ்நாடு - கேரளம் எல்லையில் ரயில் மோதி தாய் மற்றும் குட்டி என இரண்டு யானைகள் உயிரிழந்தன. இந்த சோகத்தைத் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து என தமிழக வனப்பகுதியில் யானைகள் பல்வேறு காரணங்களுக்காக உயிரிழந்துக் கொண்டிருப்பது கவலையளிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது.

TAGGED:

யானைகள் உயிரிழப்பு
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