ஜெம் வீரமணி மீதான போக்சோ வழக்கில் மேலும் 3 பேர் கைது
கைதான 3 பேரின் வீடுகளிலும் சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவினர் சோதனை மேற்கொண்டு 8 செல்போன்கள், 55 ஆவணங்களை கைப்பற்றி உள்ளனர்.
Published : October 5, 2026 at 10:21 PM IST
சென்னை: போக்சோ வழக்கில் ஜெம் வீரமணி கைதாகியுள்ள நிலையில், சிறுமிகளை அழைத்து சென்று பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு உடந்தையாக இருந்ததாக அவருடைய 3 ஓட்டுநர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
சிறுமிகளுக்கு பாலியல் துன்புறுத்தல் அளித்ததாக மத்திய குற்றப்பிரிவில் பதிவு செய்யப்பட்ட போக்சோ வழக்கில் ஜெம் கிரானைட்ஸ் நிறுவன உரிமையாளர் வீரமணி, அவரது கூட்டாளிகளான சாந்தி, மகேந்திர சிம்மன் உள்ளிட்டோர் கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்றக் காவலில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இந்த வழக்கில் அடுத்தடுத்து புதிய புகார்கள் மற்றும் தகவல்கள் வெளியாகி வரும் நிலையில், இவ்வழக்கு தொடர்பான விசாரணையை தீவிரப்படுத்தும் வகையில் தமிழ்நாடு காவல்துறை டிஜிபி உத்தரவின்பேரில் சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு அமைக்கப்பட்டது. இந்தக் குழுவினர் வழக்குகள் தொடர்பாக தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இந்த வழக்கு விசாரணையின்போது வீரமணியால் பாதிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படும் சிறுமிகள், அவர்களின் உறவினர்கள் அளித்த புகார்களின் அடிப்படையில் பல்வேறு சட்டப்பிரிவுகளின் கீழ் இதுவரை 5 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
ஏற்கெனவே ஜெம் வீரமணி மீது 4 வழக்குகள் நிலுவையில் இருந்த நிலையில், கடந்த 2-ஆம் தேதி மேலும் ஒரு வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. இதையடுத்து தற்போது வீரமணி தொடர்பான 5 வழக்குகளிலும் சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவினர் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இந்த விசாரணையில் வீரமணியின் பாலியல் துன்புறுத்தல்களுக்கு சிறுமிகளை அழைத்து வந்து உடந்தையாக இருந்ததாக அவரது ஓட்டுநர்களான லாசர், பார்த்திபன், பாபு ஆகிய 3 பேரையும் சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவினர் இன்று கைது செய்தனர்.
கைது செய்யப்பட்ட லாசர், ஜெம் வீரமணியிடம் சுமார் 23 ஆண்டுகளாகவும், பாபு சுமார் 8 ஆண்டுகளாகவும் ஓட்டுநராக பணியாற்றியுள்ளனர். பார்த்திபனும் வீரமணியிடம் ஓட்டுநராக பணியாற்றி வந்ததாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.
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அதைத் தொடர்ந்து, 3 பேரின் வீடுகளிலும் சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவினர் சோதனை மேற்கொண்டனர். இந்த சோதனைகளின்போது 8 செல்போன்கள், 55 ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன.
ஜெம் வீரமணி தொடர்பான 5 வழக்குகளிலும் சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவினர் தொடர்ந்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்த வழக்குகளில் தொடர்புடையவர்கள் குறித்தும், அவர்களது செயல்பாடுகள் குறித்தும் விசாரணை நடைபெற்று வருவதாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.