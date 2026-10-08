விஷம் தடவிய கோழி இறைச்சி வைத்து நாய்கள் கொலை - கொள்ளையர்கள் செயலா? என விசாரணை
திருவண்ணாமலை அருகே கடந்த வாரம் அடுத்தடுத்து 5 வீடுகளில் கொள்ளை சம்பவங்கள் நடந்தது குறிப்பிடத்தக்கது
Published : October 8, 2026 at 3:19 PM IST
திருவண்ணாமலை: விஷம் தடவிய கோழி இறைச்சி சாப்பிட்ட மூன்று நாய்கள் உயிரிழந்த சம்பவம் திருவண்ணாமலை பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருவண்ணாமலை அடுத்த கீழ்நாச்சிபட்டு பகுதியில் ராகவேந்திரா நகர், தனலட்சுமி நகர் உள்ளிட்ட குடியிருப்பு பகுதிகள் உள்ளன. இந்த பகுதிகளில் காவலர்கள், அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் என 500-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றன.
இந்த நிலையில், கடந்த வாரம் தனலட்சுமி நகர் பகுதியில் அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் ஒரு வீட்டின் பூட்டை உடைத்து உள்ளே புகுந்து, பீரோவில் வைக்கப்பட்டிருந்த சுமார் 20 சவரன் தங்க நகையை கொள்ளையடித்துச் சென்றதாக கூறப்படுகிறது.
இது குறித்து காவல் துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து, கொள்ளை சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட மர்ம நபர்கள் குறித்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும், இதே பகுதியில் கடந்த வாரம் அடுத்தடுத்து 5 வீடுகளில் கொள்ளை சம்பவங்கள் நடைபெற்றதாகவும் அப்பகுதி மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர். இதனால் ஏற்கனவே அச்சத்தில் இருந்த குடியிருப்புவாசிகளுக்கு, தற்போது நாய்கள் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்த சம்பவம் மேலும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
நேற்று இரவு தனலட்சுமி நகர் மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் சிலர் கோழி இறைச்சித் துண்டுகளில் விஷம் தடவி ஆங்காங்கே வீசிச் சென்றதாக கூறப்படுகிறது. அந்த இறைச்சியை சாப்பிட்ட மூன்று நாய்கள் அடுத்தடுத்து உயிரிழந்துள்ளன. இதனைப் பார்த்த அப்பகுதி மக்கள் அதிர்ச்சியடைந்தனர்.
குடியிருப்பு பகுதிகளில் நாய்கள் இருப்பதால், இரவு நேரங்களில் அவை அந்நிய நபர்களின் நடமாட்டத்தை அறிந்து குரைப்பது வழக்கம். எனவே, கொள்ளையடிக்கும் நோக்கத்தில் வந்த அடையாளம் தெரியாத நபர்கள், நாய்கள் தங்களுக்கு இடையூறாக இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக அவற்றை விஷம் வைத்து கொன்றிருக்கலாம் என்ற சந்தேகம் அப்பகுதி மக்களிடையே எழுந்துள்ளது.
கொள்ளை சம்பவங்கள் நடைபெற்ற சில நாட்களிலேயே விஷம் தடவிய இறைச்சி வைத்து நாய்கள் கொல்லப்பட்டுள்ள சம்பவம் பொதுமக்களிடையே பல்வேறு சந்தேகங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனால் இரவு நேரங்களில் தங்களது வீடுகளை விட்டு வெளியே வருவதற்கும், குழந்தைகள் மற்றும் செல்லப்பிராணிகளை தனியாக வெளியே அனுப்புவதற்கும் மக்கள் அச்சம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இந்த சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்த கீழ்பெண்ணாத்தூர் காவல் துறையினர் சம்பவ இடத்திற்குச் சென்று விசாரணை மேற்கொண்டனர். விஷம் தடவியதாக கூறப்படும் கோழி இறைச்சி எங்கெங்கு வைக்கப்பட்டிருந்தது? அதனை யார் வைத்துச் சென்றது? நாய்கள் உயிரிழந்ததற்கான காரணம் என்ன? என்பது குறித்து காவல் துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
மேலும், கடந்த வாரம் நடைபெற்ற தொடர் கொள்ளை சம்பவங்களுக்கும், தற்போது நாய்கள் விஷம் வைத்து கொல்லப்பட்ட சம்பவத்திற்கும் தொடர்பு உள்ளதா? என்ற கோணத்திலும் காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். குடியிருப்பு பகுதிகளில் சந்தேகத்திற்கிடமான நபர்கள் நடமாட்டம் இருந்ததா? அப்பகுதிகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ள கண்காணிப்பு கேமராக்களில் மர்ம நபர்களின் உருவங்கள் பதிவாகியுள்ளதா? என்பதையும் காவல் துறையினர் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.