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தேனியில் வெறிநாய் கடித்ததில் 3 கூலித் தொழிலாளர்கள் படுகாயம்

பெரியகுளம் நகராட்சியின் குப்பைக் கிடங்கில் கொட்டப்படும் இறைச்சிக் கடை கழிவுகளை உண்பதால் நாய்களுக்கு வெறிபிடித்து, தோட்டத்தில் பணிபுரியும் கூலி தொழிலாளிகள் மற்றும் வழிப்போக்கர்களைக் கடிப்பதாக அப்பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.

பெரியகுளம் அரசு மருத்துவமனை
பெரியகுளம் அரசு மருத்துவமனை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 8, 2026 at 6:28 PM IST

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தேனி: வெறிநாய் கடித்ததில் 3 கூலித் தொழிலாளர்கள் படுகாயம் அடைந்து அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

எண்டப்புளி ஊராட்சி, முருகமலை சாலைப் பகுதியில் பெரியகுளம் நகராட்சியின் குப்பைக் கிடங்கு அமைந்துள்ளது. இன்று இப்பாதை வழியாகத் எ.புதுப்பட்டி பகுதியைச் சேர்ந்த கூலித் தொழிலாளர்கள் ராஜேந்திரன், சாந்தா, முனியாண்டி ஆகிய மூவரும் தங்களது விவசாய நிலத்திற்கு வேலைக்குச் சென்றுள்ளனர். அப்போது அவர்களை வெறிநாய் கடித்துக் குதறியுள்ளது. காயம் அடைந்த மூவரும் பெரியகுளம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் பெரியகுளம் நகராட்சியின் 30 வார்டுகளில் இருந்து சேகரிக்கப்படும் குப்பைகள், இப்பகுதியில் உள்ள குப்பை கிடங்குகளில் தரம் பிரிக்கப்படாமல் கொட்டப்பட்டு எரிக்கப்படுகின்றன. மேலும், இறைச்சிக் கடை கழிவுகளும் இங்கு கொட்டப்படுவதால், இப்பகுதியில் 100-க்கும் மேற்பட்ட தெருநாய்கள் சுற்றித் திரிகின்றன. இந்த இறைச்சி கழிவுகளை உண்பதால் நாய்களுக்கு வெறிபிடித்து, தோட்டத்தில் பணிபுரியும் கூலி தொழிலாளிகள் மற்றும் வழிப்போக்கர்களைக் கடிப்பதாக அப்பகுதி மக்கள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர்.

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இதுகுறித்து ஊராட்சி, நகராட்சி மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் புகார் அளித்தும் இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. மேலும் குப்பைகள் கொட்டப்படுவதை முறைப்படுத்தி, இறைச்சிக் கழிவுகளைக் கொட்டுவதைத் தடுக்க வேண்டும் எனவும், சுற்றித் திரியும் நாய்களைப் பிடிக்கவும் அதிகாரிகள் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அப்பகுதி பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

தமிழ்நாட்டில் தெருநாய்களின் தொல்லை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. தெருநாய்களின் எண்ணிக்கையை குறைக்க அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டாலும், அவை குறைந்தபாடில்லை. இதன் காரணமாக கடந்த சில ஆண்டுகளாக நாய்க்கடி பிரச்சனை தமிழ்நாட்டில் பெரும் தலைவலியாக உருவெடுத்துள்ளது.

சாலையில் செல்லும் பெரியவர்கள் முதல் குழந்தைகள் வரை தெருநாய்கள் சுற்றி வளைத்து கடிக்கும் சம்பவங்கள் தொடர் நிகழ்வாக இருந்து வருகிறது. இதனால் நாய்க்கடியால் ரேபிஸ் தொற்று ஏற்பட்டு, உயிரிழப்பவர்கள் எண்ணிக்கையும், தமிழ்நாட்டில் கணிசமாக அதிகரித்து வருகிறது. பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்புத்துறை வெளியிட்டுள்ள புள்ளி விவரங்களின்படி, கடந்த ஆண்டு தமிழ்நாட்டில் மட்டும் நாய்க்கடியால் 33 பேர் உயிரிழந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

DOG BITE ISSUE
நாய்க்கடி பிரச்சனை
நாய் கடித்ததில் தொழிலாளர்கள் காயம்
தேனி
THENI DOG ATTACK ISSUE

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