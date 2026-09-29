சவாரிக்கு அழைத்து வாடகை கார் ஓட்டுநர் கொலை; கைதானவர்கள் பரபரப்பு வாக்குமூலம்
கைதான தன்ராஜ், பாலமுருகன் ஆகியவர்களின் மீது ஏற்கனவே பல்வேறு வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
Published : September 29, 2026 at 9:56 PM IST
ஈரோடு: பணத்திற்காக காரை வாடகைக்கு எடுத்து, ஓட்டுநரை கொலை செய்த வழக்கில் மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
ஈரோடு மாவட்டம் பவானிசாகர் அருகே கீழ்பவானி வாய்க்காலில் தேங்கி இருந்த தண்ணீரில் ஆண் சடலம் ஒன்று மிதந்து கிடப்பதாக பவானிசாகர் போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. அதன் அடிப்படையில் சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற போலீசார், சுமார் 55 வயது மதிக்கத்தக்க ஆண் சடலத்தை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக பெருந்துறை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். தொடர்ந்து, இறந்தவரை அடையாள காண அவரின் புகைப்படத்தை கொண்டு விசாரணை நடத்தினர்.
இந்த சூழலில், மதுரை மாவட்டம், உசிலம்பட்டி பகுதியில் உள்ள சீனிவாசா நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த ரமா பிரபா என்பவர் உசிலம்பட்டி காவல் நிலையத்தில், அவரது கணவர் ஜெயச்சந்திரனை தொடர்புகொள்ள முடியவில்லை என புகார் அளித்தார்.
அப்போது, அவர் அளித்த தகவலின் அடிப்படையில் பவானிசாகர் கீழ்பவானி வாய்க்காலில் இருந்து இறந்த நிலையில் மீட்கப்ட்டவரின் புகைப்படத்தை அவரிடம் காட்டியதும், அது அவரின் கணவர் என அடையாளம் கண்டார்.
மேலும், அவர் சொந்தமாக கார் வைத்து வாடகைக்கு இயக்கும் டிராவல்ஸ் நிறுவனம் நடத்தி வந்ததாகவும், சம்பவத்தன்று இரவு சத்தியமங்கலத்திற்கு சவாரிக்கு செல்வதாக கூறிவிட்டு காரில் சென்றதாகவும் போலீசாரிடம் தெரிவித்தார். அதன் பின்னரே அவரை செல்ஃபோன் மூலம் தொடர்புகொள்ள முடியவில்லை என்றும் அவரது மனைவி தெரிவித்துள்ளார்.
இதையடுத்து, தனது கணவரின் இறப்பில் சந்தேகம் உள்ளதாக பவானிசாகர் காவல் நிலையத்தில் அவர் புகார் அளித்தார். அதன் அடிப்படையில், ஜெயச்சந்திரனின் மர்ம மரணம் குறித்து கண்டறிவதற்காக சத்தியமங்கலம் டிஎஸ்பி முத்தரசு தலைமையில் தனிப்படை அமைக்கப்பட்டு தீவிர விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இந்த வழக்கில் இறந்தவரின் செல்ஃபோன் மற்றும் கார் காணாமல் போனதால், கடைசியாக அவர் யாரிடம் பேசினார் என்பதை வைத்து போலீசார் நடத்திய விசாரணையில் மூன்று பேரை கண்டறிந்தனர். இதைத்தொடர்ந்து, புஞ்சைபுளியம்பட்டி அருகே உள்ள வெங்கநாயக்கன்பாளையம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த தன்ராஜ், திருப்பூர் எஸ்.வி காலனியை சேர்ந்த பாலமுருகன், திருப்பூர் சாமுண்டிபுரத்தைச் சேர்ந்த ஆனந்தன் ஆகிய மூன்று பேரை பிடித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தினர்.
இதில் தன்ராஜ் மீது ஏற்கனவே கோவில் உண்டியல்கள் உடைத்து திருடியது தொடர்பாகவும், பாலமுருகன் மீது இருசக்கர வாகனங்கள் திருடியது தொடர்பாகவும் வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன என்பது தெரியவந்தது.
விசாரணையில் கொலை செய்ததை மூவரும் ஒப்புக்கொண்டனர். தொடர்ந்து, கொலை செய்தது ஏன் என மூவரும் அளித்த வாக்குமூலம் போலீசாரை திடுக்கிட வைத்தது.
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கொலை நடந்தது எப்படி?
தன்ராஜ், பாலமுருகன் மற்றும் ஆனந்தன் ஆகிய மூவரும் மதுபான பாரில் பழக்கம் ஏற்பட்டு பழகி வந்ததாகவும், தன்ராஜ்க்கு கோவில் உண்டியல்கள் உடைத்து திருடும் பழக்கம் உள்ளதால் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு பாலமுருகனின் சொந்த ஊரான திண்டுக்கல் மாவட்டம் நிலக்கோட்டை பகுதியில் உள்ள ஒரு மலைக் கோயிலில் உண்டியலில் இருந்த பணத்தை கொள்ளை அடிக்க சென்றதாகவும் போலீசாரிடம் தெரிவித்துள்ளனர்.
அப்போது, அங்கே ஏற்கனவே கோயில் நிர்வாகத்தினர் உண்டியலை திறந்து பணத்தை எடுத்துவிட்டதால் ஏமாற்றம் அடைந்த மூன்று பேரும் உசிலம்பட்டி பஸ் நிலையத்திற்கு சென்றுள்ளனர். செலவுக்கு பணம் தேவைப்பட்டதால், எதாவது செய்ய வேண்டும் என திட்டமிட்டு, அங்குள்ள கார் ஸ்டாண்டில் நின்றிருந்த ஒரு காரில் இருந்த செல்ஃபோன் நம்பரை தொடர்பு கொண்டு சத்தியமங்கலம் செல்வதற்காக காரை வாடகைக்கு எடுத்துள்ளனர்.
இதைத்தொடர்ந்து, அங்கு காருடன் வந்த ஜெயச்சந்திரன் மூன்று பேரையும் ஏற்றிக்கொண்டு சத்தியமங்கலம் நோக்கி சென்ற நிலையில், அதிகாலையில் பவானிசாகர் அருகே உள்ள தொப்பம்பாளையம் கீழ்பவானி வாய்க்கால் பாலம் பகுதியில் வந்தபோது மூன்று பேரும் சேர்ந்து ஜெயச்சந்திரனின் கழுத்தில் துண்டினால் இறுக்கி கொலை செய்துள்ளனர்.
பின்னர், அருகே கீழ்பவானி வாய்க்கால் தண்ணீரில் உடலை வீசிவிட்டு காரை கடத்திச் சென்று ரூ.90 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்துவிட்டு மூன்று பேரும் அந்த பணத்தை பங்கு போட்டு கொண்டதாக வாக்குமூலம் அளித்தனர்.