நாய்கள் விஷம் வைத்து கொலை? நெல்லை எஸ்.பி. அலுவலகம் முன்பு உரிமையாளர் போராட்டம்
நாய்கள் கொல்லப்பட்டதாக கூறப்படும் சம்பவத்தில் தொடர்புடையவர்கள் இதுவரை கைது செய்யப்படவில்லை என உயிரிழந்த நாய்களுடன் அவற்றின் உரிமையாளர் மற்றும் உறவினர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
Published : May 27, 2026 at 5:13 PM IST
திருநெல்வேலி: மூன்று சிப்பிப்பாறை வகை நாட்டு நாய்கள் விஷம் வைத்து கொல்லப்பட்டதாக கூறப்படும் சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மானூர் அருகே உள்ள உகந்தான்பட்டி பகுதியைச் சேர்ந்த துரை என்பவர் விவசாயம் செய்து வருகிறார். இவர் தனது வீட்டில் 5-க்கும் மேற்பட்ட சிப்பிப்பாறை வகை நாட்டு நாய்களை வளர்த்து வந்துள்ளார். அதே பகுதியைச் சேர்ந்த மற்றொருவரும் இதே வகை நாய்களை வளர்த்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், இரு வீட்டிலும் வளர்க்கப்பட்ட நாய்கள் குட்டி ஈன்ற நிலையில், அவை ஒன்றுடன் ஒன்று மோதிக் கொண்டு சண்டையிட்டதாக தெரிகிறது. அப்போது துரை, நாய்களை விரட்டியதால் அவருக்கும் அண்டை வீட்டாருக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. தொடர்ந்து இருதரப்பினருக்கும் இடையே முன்விரோதம் நிலவி வந்ததாகவும் தெரிகிறது.
இந்நிலையில், துரை வீட்டின் பின்புறம் கட்டப்பட்டிருந்த 3 நாய்கள் திடீரென மர்மமான முறையில் உயிரிழந்து கிடந்துள்ளன. இதனையடுத்து நாய்களை கால்நடை மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்று பரிசோதனை செய்ததில் நாய்களுக்கு விஷம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கலாம் என மருத்துவர் தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது.
தொடர்ந்து நாய்கள் உயிரிழந்ததால், சந்தேக நபர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி துரை, சீதபற்பநல்லூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் மனு அளித்துள்ளார். அப்புகாரின் பேரில் போலீசார் 199/2026 u/s 325 BNS பிரிவின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
ஆனால், இந்த சம்பவத்தில் தொடர்புடையவர்களை காவல்துறை இதுவரை கைது செய்யவில்லை என்று குற்றம்சாட்டிய துரை மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர், உயிரிழந்த நாய்களுடன் திருநெல்வேலி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகம் முன்பு திடீர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
இதுகுறித்து மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் உத்தரவின்படி விசாரணை தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும், சம்பவத்தில் தொடர்புடையவர்களை கண்டறிய தனிப்படை அமைத்து, தேடுதல் வேட்டை நடைபெற்று வருவதாகவும் போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.