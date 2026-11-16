சின்னசேலம் அருகே மீன் பிடிக்க சென்ற 3 சிறுவர்கள் ஏரியில் சடலமாக மீட்பு
சிறுவர்களின் உடல்கள் மீட்கப்பட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன.
Published : November 16, 2026 at 4:01 PM IST
கள்ளக்குறிச்சி: சின்னசேலம் அருகே ஏரியில் மீன் பிடிக்க சென்ற மூன்று சிறுவர்கள் சடலமாக மீட்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
நேற்று மதியம் மீன் பிடிக்கச் சென்ற சிறுவர்கள் மாயமான நிலையில், இன்று காலை ஏரியில் இருந்து அவர்கள் சடலங்களாக மீட்கப்பட்டுள்ளனர்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்னசேலம் பகுதியைச் சேர்ந்த தங்கமணி என்பவரின் மகன்களான இமானுவேல் (11), ஷாம் ஆபிரகாம் (7) மற்றும் அவர்களது நண்பரான சிறுவன் ராஜா (13) ஆகிய மூன்று பேரும் நேற்று (நவம்பர் 15) மதியம் சுமார் 3 மணியளவில் அப்பகுதியில் உள்ள விளையாட்டு மைதானத்தில் விளையாடிக் கொண்டிருந்தனர்.
அதன் பின்னர், நண்பர்களிடம் மீன் பிடிக்கச் செல்வதாகக் கூறிவிட்டு, சின்னசேலம் - நைனார்பாளையம் சாலையில் உள்ள தோட்டப்பாடி ஏரிக்குச் சென்றுள்ளனர்.
இதனையடுத்து, இரவு நீண்ட நேரமாகியும் சிறுவர்கள் மூன்று பேரும் வீடு திரும்பவில்லை. இதனையடுத்து அப் பகுதி மக்கள் சிறுவர்களை தேடினர். ஆனால், அவர்கள் கிடைக்கவில்லை. இதனை அடுத்து, இமானுவேலின் பாட்டி சின்னசேலம் காவல் நிலையத்தில் சிறுவர்களைக் காணவில்லை எனப் புகார் அளித்தார்.
அவரின் புகாரின் அடிப்படையில் போலீசார் அந்த பகுதியில் விசாரணையை மேற்கொண்டு சிறுவர்களை தேடி வந்தனர். இரவு முழுவதும் சிறுவர்கள் குறித்த எந்த தகவலும் கிடைக்காத நிலையில், இன்று (நவம்பர் 16) காலை தோட்டப்பாடி ஏரியில் 3 சிறுவர்கள் சடலமாக கிடப்பதாக காவல் துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
இதனையடுத்து, இது குறித்து கள்ளக்குறிச்சி தீயணைப்புத் துறையினருக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்டது. அதன் பின்னர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த தீயணைப்புத் துறையினர் சிறுவர்களின் உடல்களை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
மூன்று சிறுவர்களும் மீன் பிடிக்கும் போது நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்து இருக்கலாம் என காவல் துறையினரின் முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது. இந்தச் சம்பவம் குறித்து சின்னசேலம் போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.