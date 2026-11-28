கரூர் அருகே சாலை விபத்தில் ஐயப்ப பக்தர்கள் மூவர் உயிரிழப்பு
சாலை விபத்து குறித்து அரவக்குறிச்சி காவல் துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : November 28, 2026 at 2:38 PM IST
கரூர்: அரவக்குறிச்சி அருகே நிகழ்ந்த சாலை விபத்தில் ஐயப்பன் கோயிலுக்கு சென்று திரும்பிய நாமக்கல்லை சேர்ந்த மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர்.
நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் தாலுகா மங்களபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் ஒரே காரில் கேரள மாநிலத்தில் உள்ள சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலுக்கு சென்றனர். அங்கு தரிசனத்தை முடித்து விட்டு அவர்கள் அனைவரும் காரில் நாமக்கல் நோக்கி திரும்பிக் கொண்டிருந்தனர்.
அவர்கள் வந்த கார், கரூர் - திண்டுக்கல் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அமைந்துள்ள அரவக்குறிச்சி அருகே அதிகாலை 1.45 மணியளவில் வந்து கொண்டிருந்தது. அப்போது திடீரென எதிர்பாராமல், முன்னால் சென்ற அடையாளம் தெரியாத லாரி மீது கார் மோதியது.
இந்த விபத்தில், காரில் பயணித்த மணிகண்டன், கோவிந்தன் மற்றும் பழனிவேல் ஆகிய 3 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். மேலும், அவர்கள் மூவரும் காரில் இடிபாடுகளில் சிக்கிக் கொண்டனர். இதனைத் தொடர்ந்து, நீண்ட நேரம் போராடி காருக்குள்ளிருந்து அவர்களது சடலங்களை காவல் துறையினர் மற்றும் பொதுமக்கள் மீட்டனர்.
மூவரின் உடல்களையும் கைப்பற்றிய காவல் துறையினர் பிரேத பரிசோதனைக்காக அவர்களின் உடலை கரூர் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இந்த விபத்தில் லாரியின் ஸ்டெப்னி டயர் கழன்று விழுந்த நிலையில், லாரி நிற்காமல் சென்றதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், காரில் பயணித்த தனுஷ், ஹரிஷ், சிதம்பரம் மற்றும் 8 வயது சிறுமி தன்ஷிகா ஆகிய 4 பேர் காயமடைந்தனர்.
காயமடைந்தவர்கள் அரவக்குறிச்சியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனர். இதில், ஹரிஷ் என்பவர் மேல் சிகிச்சைக்காக கரூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த விபத்து குறித்து, அரவக்குறிச்சி காவல் துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
அதிகாலை நேரத்தில் இருந்த பனிமூட்டம் காரணமாக இந்த விபத்து நிகழ்ந்ததா என காவல் துறையினர் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். மேலும் முன்னால் சென்ற லாரி திடீரென நின்றதால் விபத்து ஏற்பட்டதா அல்லது கார் ஓட்டுநர் வேகமாக சென்று லாரி மீது மோதியதில் இந்த விபத்து ஏற்பட்டதா என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோணங்களிலும் காவல் துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.